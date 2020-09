Zgrožena lastnica v bazenu odkrila armado strupenih pajkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ugriz mišjega pajka lahko povzroči hudo bolečino in resno bolezen.

Prebivalko avstralskega mesta Darwin je doma pričakalo nič kaj lepo presenečenje. Na dnu bazena je namreč odkrila okoli 20 strupenih mišjih pajkov, ki so nevarni tudi človeku, vendar pa njihov ugriz ni smrtno nevaren. Avstralske oblasti prebivalce v luči dogodka v Darwinu opozarjajo, naj se nevarnih pajkov, ki lahko v vodi brez zraka zdržijo tudi 24 ur, ne dotikajo, saj njihov ugriz lahko povzroči hudo bolečino in resno bolezen.

Lauren Merritt je bila zaradi odkritja strupenih pajkov na dnu svojega bazena naravnost zgrožena, strokovnjaki pa so jo opozorili, naj ne poskuša sama odstraniti pajkov iz bazena, saj so ti lahko še vedno živi. Omenjena vrsta pajka lahko namreč pod vodo brez zraka zdrži tudi do 24 ur, poroča britanski Independent.

Woman finds 20 venomous mouse spiders at bottom of swimming pool https://t.co/Lk2y8VQin7 — Indy World (@IndyWorld) September 28, 2020

Pristojni prebivalce Avstralije opozarjajo, da se pajki povsod po državi najpogosteje pojavljajo od septembra do maja. To je povezano z višjimi temperaturami, saj se pajki v toplejših mesecih parijo. Mišji pajki sicer človeku niso tako nevarni kot lijakasti pajki, katerih ugriz lahko povzroči smrt, vendar pa se tudi z njimi ne gre šaliti, saj lahko njihov ugriz povzroči hudo bolečino in resno bolezen, zaradi katere je lahko potrebno bolnišnično zdravljenje.

Avstralski strokovnjaki zato ljudi opozarjajo, naj omenjene pajke iz bazenov odstranjujejo z rokavicami ali čistilci bazenov oziroma naj na pomoč pokličejo strokovnjake, otrokom pa svetujejo, naj pri igri na vrtu uporabljajo zaščitne rokavice. Zaradi ugrizov pajkov vsako leto bolnišnično pomoč potrebuje približno tisoč prebivalcev Avstralije, vendar pa so imeli v zadnjih 37 letih samo en smrtni primer zaradi ugriza pajka. Leta 2016 je v deželi tam spodaj umrla ženska, ki jo je ugriznila črna vdova.