Žerjav z Googlove stavbe se je zrušil in ubil štiri ljudi #video #foto

V ameriškem Seattlu se je pri gradnji nove Googlove stavbe zgodila huda nesreča. Zrušil se je žerjav in pri tem ubil dva gradbenika in dva človeka, ki sta bila v avtomobilih pod njim.

Nesreča se je zgodila na eni najbolj prometnih ulic v Seattlu, med nevihto. Pod težo žerjava, s katerim so gradili novo Googlovo stavbo, so umrli štiri ljudje, trije moški in ena ženska. Dva sta bila gradbena delavca, ki sta v času nesreče upravljala žerjav, medtem ko sta bila drugi moški in ženska v avtomobilih.

Predvidevajo, da sta zrušenje žerjava povzročila nevihta in močan veter, ki lahko zelo zamaje žerjav. "Veter je bil res močan," so priznali mnogi očividci.

Za zdaj še pridobivajo natančnejše informacije, ali je res veter kriv za to tragično nesrečo.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Seattle preplavljen z žerjavi

Amazon, Google in drugi tehnološki velikani trenutno v Seattlu na veliko gradijo in zaposlujejo, zato je v mestu v tem trenutku največ gradbišč in žerjavov kot v kateremkoli drugem ameriškem mestu.

Googlovi predstavniki so se že oglasili in izrazili sožalje svojcem preminulih.

Foto: Reuters

Preverite tudi: