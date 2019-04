Najstnik v ZDA napadel vernike v sinagogi in ubil žensko #video

Najstnik je v soboto s polavtomatsko puško napadel vernike v sinagogi pri San Diegu v Kaliforniji in ubil žensko ter ranil še tri osebe, tudi rabina. Nato je pobegnil, domnevno, ker se mu je orožje zaskočilo. Po napadu je celo sam poklical nujno številko in prijavil zločin, kasneje pa se predal policiji.

Po navedbah tujih tiskovnih agencij je napadalec 19-letni John Earnest, ki ga preiskujejo tudi v zvezi z napadom na mošejo konec marca. Tokrat so bili njegova tarča Judi ob koncu njihovega velikega praznika odrešitve iz egiptovskega suženjstva (pasha). Do napada je prišlo natanko pol leta po pokolu v sinagogi v Pittsburghu, kjer je umrlo 11 ljudi.

Earnest je vstopil v sinagogo okoli 11.20 po lokalnem času in začel streljati na približno 100 zbranih vernikov. Z ognjem mu je odgovoril ameriški mejni agent, ki je bil v sinagogi, a napadalca ni zadel. Kmalu po pobegu iz sinagoge Chabad of Poway je Earnest poklical nujno številko in napad prijavil, nakar se je predal policistu, ki ga je ustavil na cesti.

Vsi trije ranjeni se zdravijo v bolnišnici in so v stabilnem stanju. Earnest naj bi malce pred napadom na spletu objavil več antisemitskih sporočil in svoj manifest, hvalil pa naj bi napade na mošeje marca na Novi Zelandiji in sinagogo v Pittsburghu 27. oktobra lani.

Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil sožalje žrtvam in poudaril, da celotne ZDA žalujejo z judovsko skupnostjo.