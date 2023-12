Žena francoskega serijskega morilca obsojena na dosmrtno ječo

Sodišče v Franciji je v torek nekdanjo soprogo serijskega morilca Michela Fournireta obsodilo na dosmrtno zaporno kazen zaradi njene vloge pri treh umorih bivšega moža. Petinsedemdesetletna Monique Olivier bo morala najmanj 20 let presedeti za zapahi zaradi sostorilstva pri umorih dveh žensk izpred več desetletij in devetletne deklice leta 2003.

Olivier je bila spoznana za krivo sodelovanja pri ugrabitvi in umoru 20-letne britanske študentke Joanne Parrish ter 18-letne Marie-Angele Domece leta 1988, določeno vlogo naj bi odigrala tudi pri posilstvu prve in poskusu posilstva druge. Kot sostorilka je delovala tudi pri ugrabitvi in umoru devetletne Estelle Mouzin, katere trupla kljub intenzivnemu iskanju niso nikoli našli.

Njen soprog, ki je umrl leta 2021 star 79 let, je priznal skupaj 11 umorov. Leta 2008 je bil obsojen prvič, nato pa še leta 2018 za osem umorov, med katerimi ni trojice, za katero so sedaj sodili njegovi nekdanji soprogi.

Kruto nasilje

Njegove žrtve – večina je bila posiljenih – so bile stare od devet do 30 let. Bile so ustreljene, zadavljene ali zabodene. Poleg tistih, ki jih je priznal, bi bil sicer Fourniret lahko glede na poročila vsega skupaj odgovoren za še najmanj 20 smrti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi Olivierjeva sicer že služi leta 2008 izrečeno dosmrtno kazen zaradi sostorilstva pri še štirih ugrabitvah in umorih, ki jih je zagrešil Fourniret. Desetletje kasneje je bila nato obsojena na nadaljnjih 20 let zapora zaradi sodelovanja pri še enem umoru.

Ob začetku tritedenskega sojenja je zatrdila, da jo je nekdanji soprog, s katerim sta se ločila leta 2010, izkoristil. Tožilstvo pa je trdilo, da Fourniret nikakor ne bi zmogel tako zlahka moriti brez njene pomoči.