Zelenski: Vem, kdo bo na koncu ubil Putina #vŽivo

Volodimir Zelenski napoveduje, da bo na neki točki v Putinovem vodenju nastala razpoka, kar bo spodbudilo zaveznike ruskega predsednika, da se obrnejo proti njemu.

"Takrat bodo mesojedci jedli mesojedce. To je zelo pomembno in potrebovali bodo razlog, da to upravičijo. Spomnili se bodo besed Komarova, Zelenskega ... Spomnili se bodo naših besed. Našli bodo razlog, da ubijejo morilca. Jim bo uspelo? Da," je Zelenski dejal v dokumentarcu.

Zelenski razkril, kje živi od začetka vojne

V istem dokumentarcu je ukrajinski predsednik javnosti pokazal, kje živi in ​​spi od začetka invazije 24. februarja lani. Televizijske kamere so tako posnele improvizirano bivališče, v katerem so postelja za eno osebo, pisalna miza, TV in garderobna omara. Razkril je še, da trenutno nosi izključno vojaške škornje in jakne, eno obleko pa hrani v omari.

Nedavno je sicer Zelenski v intervjuju za nemški Der Spiegel izjavil, da verjame, da se Putin obnaša kot Hitler in da mu Ukrajina in druge države ne bodo odpustile zločinov, ki jih je zagrešil. Decembra pa je The Washington Post poročal, da so Putinovi najbližji zavezniki vse bolj razočarani nad njim. Očitno nimajo pojma, kaj počne, in nimajo trdnega načrta za napredek v Ukrajini.