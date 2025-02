Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se spopada z vse večjim pritiskom glede sklenitve dogovora z Washingtonom o dostopu do redkih zemelj v zameno za pomoč ZDA. Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz je opozoril, da Zelenski priložnosti ne jemlje resno in da je Trump precej nezadovoljen z njim. Medtem pa je Zelenski poudaril pomen močnih dogovorov, ki bodo dejansko delovali.

Madžarska bi lahko kljub pritiskom Bruslja nasprotovala podaljšanju sankcij proti Rusiji, ker ne želi ogrožati mirovnega procesa in pogovorov med Moskvo in Washingtonom, je v četrtek dejal zunanji minister Peter Szijjarto. Del že uveljavljenih sankcij proti Rusiji morajo članice EU soglasno podaljšati do 15. marca, sicer bodo prenehale veljati.

"Jasno je, da provojni evropski politiki hitijo naprej in skušajo otežiti vzpostavljanje miru, saj v Bruslju nenehno skušajo sprejemati odločitve, ki bi lahko ovirale mirovni proces," je v izjavi za madžarske medije povedal Szijjarto.

Madžarski zunanji minister, ki se trenutno mudi v ZDA, je svoje komentarje podal v luči nedavnih pogovorov med visokima delegacijama Rusije in ZDA o ponovni vzpostavitvi odnosov med državama in končanju vojne v Ukrajini.

"Blokirali bomo vsako odločitev Bruslja, ki bi lahko otežila ta pogajanja," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Szijjarto je še dejal, da je njegova država pod velikim pritiskom Bruslja, da bi potrdila podaljšanje doslej uveljavljenih sankcij, in ob tem ni izključil možnosti, da bi Budimpešta podaljšanje sankcij podprla še pred rokom, ki se izteče 15. marca.

Do takrat mora 27 članic EU s soglasjem podaljšati sankcije proti več kot 2400 ruskim posameznikom in poslovnim subjektom, sicer bodo prenehale veljati.

Članice EU so se sicer po navedbah diplomatov ravno v sredo dogovorile o 16. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, uradno pa naj bi jih v ponedeljek ob tretji obletnici ruske invazije sprejeli zunanji ministri.

Madžarska pod vodstvom premierja Viktorja Orbana pogosto nasprotuje ukrepom EU proti Rusiji ali v podporo Ukrajini. Tudi januarja je nasprotovala novemu polletnemu podaljšanju sankcij in grozila z blokado, dokler od Evropske komisije ni prejela ustreznih zagotovil glede energetske varnosti.

Szijjarto je v četrtek na omrežju X sporočil tudi, da Madžarska nasprotuje novemu svežnju vojaške pomoči EU za Ukrajino. "Ne bomo podprli porabe denarja evropskih davkoplačevalcev za podaljševanje vojne," je zapisal madžarski minister.

Ob tem je omenil pomoč v višini 20 milijard, čeprav predlog predvideva vojaško podporo Ukrajini v vrednosti šestih milijard evrov za večje število artilerijskih izstrelkov, sisteme zračne obrambe in usposabljanje ukrajinskih vojakov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

10.33 Lavrov: Vojno v Ukrajini je mogoče rešiti le z odpravo vzrokov za krizo

Rešitev za konflikt v Ukrajini je mogoče najti le, če se odpravijo vzroki za krizo, je v četrtek na srečanju zunanjih ministrov držav skupine G20 v Johannesburgu povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in se zavzel za uveljavljanje verskih in jezikovnih pravic v Ukrajini. Znova je odgovornost za rusko invazijo pripisal Evropi in Ukrajini.

"V Evropi je nepremišljena širitev zavezništva (Nato) že pripeljala do ukrajinske krize," je Lavrov povedal v Johannesburgu. Prepričan je, da je rešitev konflikta mogoče najti le, če se odpravijo "vzroki za krizo v Ukrajini". Pri tem se je zavzel za uveljavljanje verskih in jezikovnih pravic.

Rusija je namreč invazijo na Ukrajino pred skoraj tremi leti med drugim utemeljila tudi z obtožbami, da Kijev zatira rusko govorečo manjšino na vzhodu Ukrajine.

Lavrov je vlado v Kijevu označil za rasistično in Zahod obtožil, da podpira neofašistična gibanja v Ukrajini. Foto: Reuters

Lavrov je vlado v Kijevu označil za rasistično in Zahod obtožil, da podpira neofašistična gibanja v Ukrajini. Ponovno je ocenil, da so bili pogovori delegacij ZDA in Rusije v Rijadu dobri in da je Washington spoznal, da mora varnost v Evropi vključevati tudi varnost Rusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Srečanje zunanjih ministrov skupine G20 sledi koreniti spremembi zunanje politike ZDA do Ukrajine po nastopu predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Washington namreč od Ukrajine v zameno za vojaško in drugo podporo zahteva dostop do redkih zemelj. Hkrati je odpravil politiko mednarodne izolacije Rusije. To pa je povzročilo zaskrbljenost tako v Ukrajini kot v Evropi.

V skupini G20, v kateri je 19 držav ter Evropska unija in Afriška unija, obstajajo globoka razhajanja do vrste pomembnih vprašanj, kot so vojna v Ukrajini in podnebne spremembe, pa tudi o tem, kako odgovoriti na dramatične premike v ameriški politiki po vrnitvi Trumpa v Belo hišo.

10.29 Trump si želi redkih zemelj

Zelenski je v rednem videonagovoru na družbenem omrežju X ponoči dejal, da je četrtkovo srečanje s posebnim odposlancem ZDA za Rusijo in Ukrajino Keithom Kelloggom povrnilo nekaj upanja. Poudaril je, da je potreben močan dogovor z ZDA, ki bo dejansko deloval. Svoji ekipi pa je tudi naložil, naj ukrepa hitro in preudarno.

"Gospodarnost in varnost morata biti vedno povezani, pri čemer so pomembne podrobnosti teh sporazumov – čim bolje so strukturirani, tem boljši so rezultati," je dejal.

Ameriški predsednik Donald Trump že dlje časa vztraja pri sklenitvi dogovora s Kijevom, ki bi omogočil ZDA dostop do redkih zemelj v zameno za pomoč. Predlog ni popolnoma nov, saj je podobno zaveznicam lani predlagal Zelenski.

Ukrajinski predsednik je sicer prejšnji teden predlog ZDA zavrnil, saj da v njem manjkajo varnostna zagotovila za Kijev in ne ščiti Ukrajine. Vseeno pa se je zavzel za nadaljevanje pogajanj.

Podobno sta se tudi s Kelloggom strinjala, da je nujen jasen in zanesljiv sistem varnostnih jamstev, ki zagotavljajo, da se vojna ne bo ponovila, je dodal Zelenski.

Na drugi strani Atlantika pa je svetovalec za nacionalno varnost ZDA v četrtek opozoril, da je Trump precej nezadovoljen z Zelenskim, ker "ni pripravljen sprejeti te priložnosti, ki smo jo ponudili", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenskega je v luči njegovih izjav, da je Trump obkrožen z dezinformacijami, še pozval, naj neha žaliti Trumpa. "Retorika iz Kijeva in žalitve predsednika Trumpa so bile nesprejemljive," je dejal Waltz v Beli hiši.

Washington je ključni finančni in vojaški podpornik Ukrajine, vendar je Trump vznemiril Kijev in njegove evropske podpornike z začetkom pogovorov z Moskvo. Bojijo se, da bi se vojna končala pod pogoji, ki bi nagradili le ruskega predsednika Vladimirja Putina.