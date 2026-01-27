Zdravniška zbornica opozarja na zlorabo identitete Bojane Beović

V Zdravniški zbornici Slovenije so opozorili na nove primere lažnih spletnih oglasov, ki zlorabljajo ime ter fotografijo predsednice zdravniške zbornice Bojane Beović. Poudarili so, da Beović ne priporoča in ne reklamira ne izdelka Flexosamine sprej niti izdelka Go Slim. Oboje je neresnično in zavajajoče, so zapisali v sporočilu za javnost.

V zdravniški zbornici so v zadnjih nekaj dneh prejeli več klicev in sporočil bolnikov, ki so želeli preveriti, ali je oglaševani izdelek Flexosamine sprej res priporočljiv za zdravljenje artritisa in ali jim bo zares pomagal. Enako se dogaja tudi z izdelkom Go Slim, ki ga oglaševalci predstavljajo kot čaj za hujšanje in mu pripisujejo domnevna medicinska priporočila, so navedli.

Beović ni nikoli sodelovala v nobeni oglaševalski kampanji, ne podpira trženja zdravil ali vprašljivih prehranskih dopolnil ter nikoli ne daje komercialnih priporočil. Dodali so, da je Beović infektologinja, zato se z zdravljenjem artritisa ali s hujšanjem ne ukvarja. Povezovanje njenega imena z izdelki za "ozdravitev sklepov" ali za "hitro hujšanje" je manipulativno in namenjeno izključno prodaji, so prepričani v zbornici.

"Slovenskih strokovnjakov v teh oglasih ni in takšnih obljub nihče od njih ne daje"

Opozorili so, da zdravnike v Sloveniji zavezujejo tako etične kot zakonske omejitve pri oglaševanju zdravil. Bolnike so pozvali, naj ne nasedajo oglasom, ki obljubljajo hitro ozdravitev ali popolno okrevanje. "Slovenskih strokovnjakov v teh oglasih ni in takšnih obljub nihče od njih ne daje," so zatrdili.

V zdravniški zbornici so v preteklosti že opozarjali na podobne zlorabe. Neznanci brez vednosti in soglasja članov zbornice namreč uporabljajo njihovo ime, fotografije ter izjave, ki jih z uporabo umetne inteligence tudi spremenijo in nadomestijo z izmišljenimi vsebinami. Po navedbah zbornice so neznanci zlorabili identiteto več znanih zdravnikov in zdravnic, kot so Zlatko Fras, Tadej Battelino, Matija Tomšič, Alojz Ihan, Tatjana Lejko Zupanc, Juš Kšela, Mario Fafangel, Erik Brecelj in David Zupančič.