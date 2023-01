Zdaj ali nikoli, pravi japonski premier Kishida

Japonska je lani beležila rekordno nizko število rojstev. Razlog so predvsem vrtoglavi stroški vzgoje in izobrazbe.

Japonska je v zadnjih letih poskušala spodbuditi rodnost z obljubami o denarnih bonusih in boljših ugodnostih, vendar je glede na raziskave še vedno ena od držav, v katerih je vzgoja otrok izjemno draga, poroča agencija Reuters.

Potem ko je sosednja Kitajska objavila, da ji je leta 2022 prvič v 60 letih upadlo prebivalstvo, je tudi na Japonskem po uradnih ocenah število rojstev lani padlo na novo rekordno nizko raven – pod 800 tisoč. Gre za prelomni trenutek, ki se je zgodil osem let prej od vladnih pričakovanj.

Ogroženo delovanje države

Naraščajoči stroški so najverjetneje povzročili nadaljnji upad prebivalstva v državi s 125 milijoni prebivalcev, kjer je povprečna starost 49 let – višjo ima samo mala kneževina Monako.

"Naš narod je na vrhuncu vprašanja, ali lahko ohrani svoje družbene funkcije," je dejal Kišida v političnem govoru ob odprtju letošnjega parlamentarnega zasedanja.

Proračunske rešitve

Kišida je dejal, da bo do junija predstavil načrte za podvojitev proračuna za politike, povezane z otroki, in da bo aprila ustanovljena nova vladna agencija za otroke in družine, ki bo nadzorovala to vprašanje.

Japonska je po raziskavi YuWa Population Research tretja najdražja država na svetu za vzgojo otroka, le za Kitajsko in Južno Korejo, državama, ki prav tako opažata upadanje prebivalstva kot skrb vzbujajoče znake za svetovno gospodarstvo.

Kitajska se je reševanja prenizke rodnosti lotila z davčnimi ugodnostmi, podaljšanim porodniškim dopustom in stanovanjskimi subvencijami, vendar dolgoročnega trenda upadanja rojstev otrok s tem niso dosegli, poroča Reuters.

Vrtoglavi stroški izobraževanja

Inštitut YuWa Population Research je lani objavil raziskavo, v kateri so v različnih državah primerjali stroške vzgoje otroka do starosti 18 let glede na večkratnike BDP na prebivalca.

Medtem ko je v Avstraliji predstavljal 2,08-kratnik, na Švedskem 2,91-kratnik, v Nemčiji 3,64-kratnik in v ZDA 4,11-kratnik, pa so severnoazijske države najdražje. Za Japonsko so ugotovili, da stroški za vzgojo otroka znašajo 4,26-večkratnika BDP, na Kitajskem večkratnik BDP znaša 6,9, najdražje v svetovnem merilu pa je imeti otroka v Južni Koreji (7,79-kratnik).