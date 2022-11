Na Hrvaškem najmanj novorojenčkov v zgodovini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem se je v letošnjih prvih devetih mesecih rodilo 25.729 otrok, kažejo podatki hrvaškega urada za statistiko. To pomeni, da bo število novorojenih otrok na Hrvaškem prvič v zgodovini padlo pod 35 tisoč, medtem ko se je število otrok v šolah od leta 2013 do danes zmanjšalo za 54.748, piše hrvaški časnik Večernji list.

Lani se je na Hrvaškem rodilo 36.508 otrok. V preteklih 20 letih se je največ otrok, 44.577, rodilo leta 2009, leta 2013 pa je prvič padlo pod 40 tisoč – takrat so zabeležili 39.939 rojstev. Od takrat število novorojenih otrok nenehno pada.

Na Hrvaškem se bo letos rodilo najmanj otrok

"Potem ko smo lani zabeležili največje število umrlih po drugi svetovni vojni, podatki za prvih devet mesecev nakazujejo, da se bo na Hrvaškem letos rodilo najmanj otrok, odkar vodimo statistiko," je za Večernji list povedal demograf Nenad Pokos z Inštituta za družbene znanosti Ivo Pilar.

Podatki statističnega urada kažejo, da se je med januarjem in septembrom letos rodilo 25.729 otrok, medtem ko se jih je v istem obdobju leta 2020 rodilo 26.921, leta 2021 pa 26.999.

"Če primerjamo podatke iz prvih devetih mesecev tega leta z istim obdobjem iz leta 2012, vidimo, da je bilo pred desetimi leti rojenih 31.273 ali 21,5 odstotka več otrok," je izpostavil Pokos, ki je analiziral podatke statističnega urada. Ob tem je poudaril, da v zadnjih petih letih niti ena hrvaška županija ni imela več novorojenih kot umrlih in da so leta 2021 od skupno 556 mest in občin naravni prirast zabeležili samo v 25 območnih skupnostih.

"Še naprej bomo morali uvažati delovno silo"

"Tako se še bolj vidi dramatičnost tega, na kar že dolgo opozarjamo, to pa so nadaljnja skupna depopulacija, zmanjševanje mladega in rast starega prebivalstva, zaradi česar bomo še naprej imeli vse manj učencev, študentov, domače delovne sile. Po drugi strani bomo še naprej morali uvažati delovno silo, ki je samo letos dosegla okoli 90 tisoč delavcev," je pojasnil.

Da se bo na Hrvaškem letos rodilo manj kot 35 tisoč otrok, se strinja tudi demograf Stjepan Šterc. Ta je opozoril, da Hrvaška zaradi izseljevanja družin z otroki in dolgoletnega padanja števila novorojenih otrok vsako leto izgubi od pet do šest tisoč učencev na hrvaških osnovnih in srednjih šolah, skupno pa se je njihovo število od leta 2013 zmanjšalo za skoraj 55 tisoč.

V začetku letošnjega šolskega leta je bilo na hrvaških osnovnih šolah v povprečju po 17,2 učenca na razred, v prvih razredih pa po 12,8 učenca.