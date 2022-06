Tragična zgodba iz Madžarske: Hrvatica novorojenčka pustila v vinogradu in zbežala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otroka so še živega s helikopterjem takoj odpeljali v bolnišnico, a ga niso mogli rešiti. Slika je simbolična.

Madžarska policija je v enem od vinogradov v kraju Marfa na Madžarskem blizu meje s Hrvaško našla komaj rojenega dojenčka. Otroka je takoj po njegovem rojstvu v vinogradu zapustila 31-letna hrvaška državljanka in zbežala v Osijek, je prvi poročal hrvaški spletni portal StartNews.hr. Otroka so takoj prepeljali v bolnišnico, a je danes umrl.

Mati je pristala v bolnišnici v Osijeku, tamkajšnji zdravniki pa so kmalu ugotovili, kaj se je zgodilo. Obvestili so hrvaško policijo, ta pa je obvestila madžarske kolege.

Otroka niso mogli rešiti

Madžarska policija je po informacijah, ki jih je prejela od hrvaške policije, novorojenčka kmalu našla. Otroka so še živega s helikopterjem takoj odpeljali v bolnišnico, a ga niso mogli rešiti.

"Naše delo je ne samo fizično, ampak neredko tudi psihično zahtevno. Še posebej, ko kljub vsemu boju in odločnosti na koncu izgubimo. Bili smo tako blizu, da rešimo življenje. Ženska s hrvaškim državljanstvom, ki je otroka rodila na Madžarskem ter ga zapustila v vinogradu ter pobegnila v Osijek, je dejanje prepozno obžalovala in povedala grozljivo zgodbo našim hrvaškim kolegom," so sporočili z madžarske policije.