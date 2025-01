Znano je, kdo je novorojenček, ki je prvi prijokal v leto 2025

V ljubljanski porodnišnici je v izjavi za javnost predstojnik Gorazd Kavšek pojasnil, da se je deček Jakob rodil minuto čez polnoč. "Rodil se je ob roku in je zdrav novorojenček," je dodal. Nekaj minut za njim so se rodili še trije otroci, tako da so se skupaj v nekaj minutah rodili kar štirje fantki. Nekaj kasneje pa se je rodil še eden.

"Za nami je uspešno leto, imeli smo veliko porodov, več kot minulo leto, in sicer slabih 3 odstotke več," je še povedal Kavšek.