V ZDA skoraj brez otroške hrane. Republikanci: Biden ni storil nič. #video

Zaradi pomanjkanja hrane za dojenčke oziroma mlečne formule so v Združenih državah Amerike v bolnišnico pred dnevi sprejeli dva otroka, ki to hrano s posebno formulo nujno potrebujeta za preživetje. Pomanjkanje te specifične hrane, ki se je v zadnjem mesecu še povečalo, bi po opozorilih Bele hiše lahko trajalo dlje časa. Vzrok so splošne težave v oskrbovalnih verigah, pa tudi sum izbruha bakterijske okužbe v tovarni v Michiganu, ki po februarskem zaprtju še ni zagnala proizvodnje.

Oba otroka, ki so ju zdravili v otroški bolnišnici Le Bonheur v Memphisu, imata sindrom kratkega črevesa, kar je posledica zmanjšane dolžine tankega črevesa. To jima onemogoča pravilno vsrkavanje hranil, je pojasnil Mark Corkins, pediatrični gastroenterolog. Njuno zdravstveno stanje zahteva posebno prehrano.

Enega od otrok predšolske starosti so v bolnišnico sprejeli konec aprila in je še vedno na zdravljenju. Drugega, dojenčka, so obravnavali pretekli teden, zdaj je že v domači oskrbi, je poročal The New York Times.

Oba otroka potrebujeta posebno prehransko formulo na osnovi aminokislin, ki sta jo dobila s proizvodom EleCare proizvajalca Abbott Nutrition, dokler niso zaprli tovarne v Sturgisu v Michiganu, potem ko so februarja prostovoljno odpoklicali nekatere svoje izdelke, ker so pri štirih dojenčkih odkrili sledi bakterijske okužbe, dva sta celo umrla. Povezave med formulo in okužbo sicer niso potrdili.

V trgovinah skoraj za polovico manj mlečne formule, cene pa v nebo

Skoraj vso mlečno formulo v ZDA sicer proizvajajo tri podjetja - Abbott, Gerber in Recklitt. Največje, ki pokriva 40 odstotkov trga, je Abbott.

V začetku maja je bilo v trgovinah 43 odstotkov manj mlečne formule kot običajno, cene izdelka pa so ob tem močno poskočile. Pakete, za katere je bilo treba običajno odšteti okrog 40 dolarjev, zdaj prodajajo tudi po 245 dolarjev in več.

Starši mrzlično kopičijo otroško formulo

V Beli hiši so napovedali, da bodo poskušali povečati uvoz tega izdelka, obenem pa so kritični do staršev, ki so, podobno kot ob začetku pandemije toaletni papir, zdaj nakopičili otroško formulo.

Predsednik ZDA Joe Biden se je o pomanjkanju hrane že pogovoril s proizvajalci in prodajalci, z ministrstva za kmetijstvo pa so zvezne države pozvali, naj prejemnikom bonov za hrano omogočijo širše nakupe otroške hrane. Zvezna komisija za trgovino (FTC) bo tiste, ki bodo močno zvišali cene tem izdelkom, preganjala.

Biden pod udarom kritik z rešitvami za krizo

V ponedeljek je vlada ameriškega predsednika naznanila nekaj ukrepov za rešitev krize, ki je izbruhnila zaradi izpada proizvodnje v tovarni največjega proizvajalca mlečnih formul v ZDA.

Pomagala bo pri ponovnem odprtju tovarne, v kateri so ustavili proizvodnjo po sumu bakterije v izdelku, prav tako bo olajšala uvoz hrane. Zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) je naznanila, da bo olajšala birokratske postopke pri uvozu mlečne formule, pri čemer bodo dali prednost proizvajalcem, ki lahko hitro dostavijo kar največje zaloge.

Ta ukrep bo veljal le šest mesecev. Največ bodo uvažali iz Velike Britanije, Avstralije in z Nove Zelandije.

FDA je dosegla tudi dogovor s tovarno Abbott v Michiganu, ki je zaradi mogoče kontaminacije zaprta že od februarja. Tovarna mora nekoliko spremeniti svoja varnostna pravila in postopke, saj je inšpekcija ugotovila številne pomanjkljivosti.

Ostri odzivi politike: Biden ni storil nič

V luči strankarskih volitev so se na krizo odzvali tudi politiki. Kongresni republikanci Bidnu očitajo, da za reševanje težav ni storil nič, obenem pa poudarjajo, da zvezna vlada še naprej omogoča dostop do mlečne formule nezakonitim priseljencem.

Demokrati na drugi strani opozarjajo, da je za izpad kriv tudi nekdanji predsednik Donald Trump, ki je s svojo trgovinsko politiko otežil uvoz.

Z zakonom o vojni proizvodnji večji nadzor pri zasebnikih

Medtem je Biden v sredo obudil zakon o vojni proizvodnji, ki vladi omogoča večji nadzor nad proizvodnjo zasebnih podjetij v izrednih razmerah.

Vlada v tovarne ne bo pošiljala vojske, ampak predsednikov ukrep pomeni, da lahko proizvajalcem sestavin, potrebnih za izdelavo mlečne formule, odredi, da jih prioritetno pošljejo podjetjem, ki to formulo proizvajajo. Prav tako se bodo lahko zdaj za uvoz mlečne formule iz tujine uporabljala tudi civilna vojaška letala.

Bela hiša obenem vodi pogovore z drugima velikima proizvajalcema mlečne formule Reckitt in Gerber, da bi povečala svojo proizvodnjo. Vlada tudi išče načine, kako zaloge formule, ki so po različnih skladiščih, na primer tudi dobrodelnih organizacij, čim hitreje spraviti do staršev.

Noben ukrep pa ne bo takoj prinesel olajšanja staršem, ki se že nekaj tednov ubadajo s pomanjkanjem in visokimi cenami. Zdaj tudi tisti, ki niso revni, iščejo hrano za dojenčke pri dobrodelnih organizacijah, ki imajo zaloge.