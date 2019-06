Sestavine mlečnih formul

Oglasno sporočilo

Materino mleko je popolnoma prilagojeno potrebam dojenčka in vsebuje vse za otroka pomembne snovi in sestavine – od mlečnih sladkorjev, maščob (nasičene, enkrat nenasičene, večkrat nenasičene maščobne kisline LCPUFA), prebiotičnih vlaknin, lahko prebavljivih in kakovostnih beljakovin, vitaminov, mineralov, postbiotikov do "živih" celic, kot so encimi, hormoni, rastni faktorji, probiotiki, imunoglobulini, imunsko sposobne celice.

Te sestavine krepijo odpornost dojenčka proti različnim okužbam in zmanjšajo možnost nastanka prehranskih alergij. Zaradi tega je materino mleko najbolj naravna hrana za zdrav razvoj dojenčka.

Kadar mati ne more dojiti, je na voljo industrijsko pripravljeno začetno in nadaljevalno mleko za dojenčke, ki je po hranilni sestavi podobno materinemu mleku. Mlečne mešanice vseh proizvajalcev, ki so trenutno na slovenskem trgu, morajo biti in so v skladu s strogo direktivo o začetnih formulah za dojenčke ter nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke.

Zagotovo lahko trdimo, da obstajajo razlike v kakovosti mlečnih formul, saj se ločijo po dodatnih sestavinah, ki jih posamezni proizvajalci dodajo v mlečne formule in so ključnega pomena za zdrav razvoj dojenčka.

Seveda pa ravno te dodatne sestavine izdelek tudi podražijo.

Sestavine so na različne načine označene na embalažah ali pa tudi ne, saj označevanje mlečnih formul strogo omejuje pravilnik o mlečnih formulah za dojenčke.

