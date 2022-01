Policija preiskuje sumljivo smrt novorojenčka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo ob 3.20 ponoči so v UKC Maribor sprejeli žensko v šestem mesecu nosečnosti. Treba je bilo sprožiti porod, a se je zapletlo. Pet ur in pol pozneje je otrok med prezgodnjim porodom s carskim rezom umrl. Ker naj bi med obdukcijo na truplu našli ureznino, se je vključila policija, ki v preiskavi ugotavlja, ali je otrok morebiti umrl zaradi zdravniške napake, poroča Večer.

Tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Miran Šadl je potrdil, da kriminalisti preverjajo okoliščine smrti novorojenčka v eni od zdravstvenih ustanov na območju PU Maribor. Več informacij za zdaj ni znanih.

V UKC Maribor so pojasnili, da je bil otrok v 23. tednu nosečnosti mrtvorojen in da so dogodek takoj prijavili policiji.