ZPS opozarja na visoko vsebnost soli v kašicah za otroke

Čezmeren vnos soli lahko pri dojenčkih in majhnih otrocih tako kot pri odraslih vodi do povišanega krvnega tlaka in zdravstvenih težav kasneje v življenju. Foto: Pixabay

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je opravila test devetih mesno-zelenjavnih kašic za dojenčke in majhne otroke. V osmih kašicah so ugotovili visoko vsebnost soli, pri nekaterih pa tudi pomanjkljive označbe na embalaži in zavajanje z navedbami. V ZPS svetujejo, naj predpripravljeni obroki ne bodo stalnica na jedilniku dojenčkov in malčkov.

Na ZPS poudarjajo, da je navdušenje nad slano hrano priučena preferenca okusa, zato je najboljši način, da se izognemo razvoju pretirane preference do slane hrane, da je dojenčku ne ponujamo. Čezmeren vnos soli lahko pri dojenčkih in majhnih otrocih tako kot pri odraslih vodi do povišanega krvnega tlaka in zdravstvenih težav kasneje v življenju. Previsok vnos soli lahko obremeni ledvice dojenčkov, saj še niso sposobne presnavljati večjih količin natrija.

V okviru testa so preverjali tudi prisotnost ostankov pesticidov, ki jih niso zaznali v nobenem izdelku. Preverjali so tudi vsebnost mikotoksinov plesni rodu Alternaria spp. Anja Bolha iz Zveze potrošnikov Slovenije je povedala, da so pri nekaterih izdelkih potrdili prisotnost mikotoksinov omenjene plesni ter vsebnost ocenili glede na prag toksikološkega tveganja.

ZPS svetuje, naj bodo kupci kašic pozorni na vsebnost soli, tako da preberejo seznam sestavin in izbirajo izdelke brez dodane soli. Upoštevajo pa naj tudi starost otroka in naveden mesec starosti, pri kateri je izdelek primeren za uživanje.