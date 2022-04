V Sloveniji preventivno odpoklicali še več izdelkov znamke Kinder

Italijanska skupina Ferrero je zaradi možne povezave s posameznimi prijavljenimi primeri salmonele v nekaterih državah na severu Evrope iz prodaje odpoklicala več čokoladnih izdelkov znamke Kinder. V Sloveniji gre za previdnosten ukrep, iz prodaje so umaknili določene serije izdelkov Kinder Schoko-Bons in Kinder Happy moments.

O okužbah s salmonelo, ki naj bi bile povezane s čokoladnimi izdelki italijanske skupine Ferrero, so v preteklih dneh poročali predvsem iz Velike Britanije, pa tudi iz nekaterih drugih držav na severu Evrope. Prizadeti so predvsem otroci v starosti do deset let, od katerih jih je nenavadno velik dežel potreboval hospitalizacijo.

Potrdili so 105 primerov okužbe s salmonelo

Primer sta že vzela pod drobnogled Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Do zdaj naj bi šlo za 105 potrjenih primerov okužbe s salmonelo in 29 sumov na okužbo, večinoma pri mlajših od deset let, so v sredo sporočili iz obeh ustanov s sedežem v Parmi in Stockholmu.

Največ primerov okužbe je v Veliki Britaniji, prizadetih pa je še osem drugih evropskih držav − Nemčija, Švedska, Belgija, Francija, Irska, Luksemburg, Nizozemska in Norveška, piše na spletni strani ECDC.

V ponedeljek je Ferrero iz previdnosti z britanskega in irskega trga umaknil določene serije jajčk presenečenja Kinder, izdelanih v njegovi belgijski tovarni v Arlonu. V naslednjih dneh so sledili še nekateri izdelki ter še več evropskih držav, med drugim so se danes za umik odločili v Izraelu in Avstraliji, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

S slovenskih polic umikajo izdelke Kinder

Izdelke Kinder umikajo tudi s slovenskih trgovskih polic. Iz zastopstva za Slovenijo so sporočili, da bodo v Sloveniji prostovoljno umaknili iz prodaje določene serije čokoladnih izdelkov Kinder Schoko-Bons in Kinder Happy moments, izdelanih v Belgiji. Pri dajanju izdelkov Kinder na trg sicer noben izdelek ni bil pozitiven na salmonelo in tudi niso prejeli nobenih pritožb potrošnikov, piše na spletni strani Kinder Slovenija.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v sredo od distributerja Atlantic Trade prejela obvestilo o odpoklicu teh izdelkov v trgovinah Mercator, Spar Slovenija, Engrotuš, Jagros, Kea, Hofer trgovina, OMV Slovenija, Lidl Slovenija, Petrol, Maridis, Rudnidis, Zrno, Oplast, Akids, Tehnostor, Hojnik Trgovina, Fama, Akvonij in Prodajalne Žerak. Nekateri trgovci so s svojih polic umaknili tudi nekatere druge izdelke te znamke.