Odpoklici izdelkov Kinder se vrstijo po vsem svetu

Po podatkih AFSCA je bilo v Evropi v zadnjih mesecih zabeleženih več kot 100 primerov zastrupitev s prehrano, povezanih s salmonelo, ki lahko vključujejo omotico, bruhanje in druge želodčne težave, pa tudi visoko temperaturo ter druge znake. Foto: Reuters

Ferrero recalls chocolate in New Zealand amid salmonella outbreak https://t.co/IXdCX4M8O7 pic.twitter.com/cTqTXoWHoU — coron (@coron_web) April 12, 2022

Potem ko je belgijski urad za varno hrano AFSCA v petek odredil začasno zaprtje tovarne Ferrera v Belgiji, iz katere so prišli čokoladni izdelki, ki so povzročili val primerov okužb s salmonelo v Evropi, so se danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa odzvali tudi v novozelandskem regulatorju.

Na podlagi njihovega posredovanja je tako Ferrero odpoklical vse izdelke znamke Kinder, proizvedene v Belgiji.

Dovzetnost za okužbo s salmonelo je splošna in pogosto poteka brez znakov. Foto: Reuters

"Vemo, da so izdelki, ki vključujejo majhne igrače, posebej priljubljeni pri otrocih, zato ljudi pozivamo, naj bodo posebej pozorni," je poudaril namestnik generalnega direktorja novozelandskega varuha prehranske varnosti Vincent Arbuckle.

Kot je spomnil, je lahko okužba s salmonelo zelo resna predvsem pri otrocih, mlajših od pet let, odraslih, starejših od 65 let, ter osebah z oslabelim imunskim sistemom.

Izdelke znamke Kinder so umikale tudi slovenske trgovine.