ZDA v Siriji uničile skladišče orožja, povezano z Iranom

To je že drugič v dveh tednih, da so Američani napadli lokacijo v Siriji, ki naj bi bila povezana z Iranom. Washington želi Teheran odvrniti od vpletanja v vojno med Izraelom in Hamasom, različne oborožene milice, povezane z Iranom, pa so od začetka vojne že večkrat napadle ameriške cilje na Bližnjem vzhodu.

The United States, for the second time in recent weeks, carried out strikes against a weapon storage facility in eastern Syria that the Pentagon said was used by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and affiliated groups https://t.co/PWMovPyjPQ