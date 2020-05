ZDA: število smrtnih primerov covid-19 preseglo sto tisoč

V ZDA so v sredo popoldne po vseh uradnih štetjih prišli do sto tisoč mrtvih zaradi bolezni covid-19. Univerza Johnsa Hopkinsa je do takrat naštela 1,7 milijona okuženih z novim koronavirusom in 100.396 mrtvih zaradi covid-19. Na mejnik se je odzval demokratski predsedniški kandidat Joe Biden, predsednik ZDA Donald Trump ga ni omenjal.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v videosporočilu Američanom, ki so izgubili najbližje, dejal, da z njimi žaluje vsa država, in spomnil na lastno bolečino ob izgubi ožjih družinskih članov. Bidnova prva žena in hčerka sta umrli leta 1972 v avtomobilski nesreči, njegov sin Beau pa je umrl za možganskim rakom leta 2015, ko je bil star 46 let, navaja STA.

"V naši zgodovini so trenutki, ki so tako bridki, srce parajoči, da se nam za vedno vtisnejo v srca in skupno žalovanje. Danes je eden takih trenutkov. Vsem, ki trpite, sporočam, da mi je zelo žal za vašo izgubo. Mislim, da vem, kako se počutite. Kot da bi vas povleklo v črno luknjo sredi vaših prsi. Duši vas," je med drugim dejal Biden.

Trump je Columbio označil za sramotno liberalno ustanovo

Mimogrede je ošvrknil Donalda Trumpa, ko je spomnil na študijo univerze Columbia, da bi lahko, če bi socialno distanciranje v ZDA uvedli le teden dni prej, rešili 36 tisoč življenj. Trump je to študijo zavrnil in Columbio označil za sramotno liberalno ustanovo.

V ZDA je maja za covid-19 na dan povprečno umrlo 1.400 Američanov, aprila 2.000. V treh mesecih od marca do zdaj je zaradi tega umrlo več Američanov kot v korejski, vietnamski in iraški vojni od leta 2003 do leta 2011 skupaj.

Umrlo jih je več kot zaradi aidsa od leta 1981 do leta 1989. Kmalu jih bo umrlo več kot znaša dozdajšnji sezonski rekord gripe med letoma 1957 in 1958, ko je umrlo 116 tisoč ljudi. Strelno orožje v ZDA je v zadnjem desetletju povprečno zakrivilo smrt 37 tisoč ljudi na leto.

Po svetu je več kot 5,6 milijona okuženih in več kot 350 tisoč mrtvih. Virus se je konec lanskega leta pojavil na Kitajskem, se od tam razširil naprej v Evropo, iz Evrope v ZDA, od tam pa naprej v Latinsko Ameriko, ki zdaj prevzema nase največje breme pandemije.

Po smrtnih primerih na število prebivalstva so ZDA osme na svetu s tremi mrtvimi na deset tisoč ljudi. Belgija je prva z osmimi mrtvimi na deset tisoč ljudi, sledijo Španija, Velika Britanija in Italija.

Trump mejnika ni omenjal

Trump je bil v sredo na Floridi, kjer je skupaj s številnimi Američani zaman čakal na zgodovinsko prvo izstrelitev človeške posadke v vesolje z raketo zasebnega podjetja Space X in prvo izstrelitev astronavtov v vesolje z ameriških tal po letu 2011. Izstrelitev so zaradi slabega vremena preložili na soboto.

Foto: Reuters Mejnika sto tisoč mrtvih ni omenjal, Bela hiša pa je sporočila, da Trump moli z vsemi, ki žalujejo za svojci, umrlimi zaradi te kuge brez primerjave.

"Američani so bili vedno močni in odporni in predsednik je ponosen zaradi njihovega duha, poguma in vsakodnevne odločnosti, da premagajo ta virus," je sporočil tiskovni predstavnik Bele hiše Judd Deere.

Trump je v začetku leta zavračal možnost, da bi virus prišel v ZDA, nato pa po prvih potrjenih primerih vztrajal, da bo šlo vse skupaj hitro mimo in brez večjih žrtev. 24. aprila je že dejal, da bo verjetno sto tisoč mrtvih, in hkrati izrazil upanje, da jih bo manj. Ko je postalo jasno, da jih bo veliko več, je začel trditi, da bi bilo mrtvih brez njegove prepovedi potovanj iz Kitajske 25-krat več.