Grozljive razmere v kanadskih domovih za starejše

Razmere v domovih za starejše v provinci Ontario, ki jo je pandemija covid-19 še posebej prizadela, so po navedbah kanadske vojske grozljive. Kanadska vojska je na vrhuncu pandemije v pet domov v tej najbolj naseljeni kanadski provinci zaradi pomanjkanja ustreznega osebja napotila svoje pripadnike, ki so pomagali pri urejanju razmer.

V poročilu, ki ga je v torek predstavil kanadski premier Justin Trudeau, vojska navaja, da so v domovih ugotovili očitne kršitve ukrepov za preprečevanje okužb in grozljivo oskrbo starejših, ki že meji na zlorabe. Pripadniki kanadske vojske so med drugih navedli, da so poleg drugih oblik slabega ravnanja videli primere, ko so stanovalci domov "obležali umazani v plenicah", jokali za pomoč ter ko so jih nasilno hranili, zaradi česar so se davili, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Trudeau je ob predstavitvi poročila dejal, da ga prevevajo različna čustva od jeze, žalosti, frustracije do bolečine. "Po vsej državi moramo bolje opraviti delo pri dolgotrajni oskrbi naših starostnikov, in to tako v času pandemije kot po njej," je še dejal. "Največja generacija nas je vodila skozi drugo svetovno vojno. Zdaj smo mi na vrsti, da v času te svetovne krize ustrezno poskrbimo za njih," je po navedbah STA opozoril kanadski premier.

Preiskali bodo pokvarjen sistem oskrbe

Premier Ontaria Doug Ford je v prvem odzivu na poročilo napovedal preiskavo "pokvarjenega" sistema oskrbe starejših.

Poročilo kanadske vojske med drugim navaja primer oskrbovanca, ki se je zadušil, ko so ga hranili v postelji. Vsi kasnejši poskusi, da bi ga ponovno oživili, so bili neuspešni. Pripadniki kanadske vojske so tudi navedli, da so v številnih sobah oskrbovancev našli "obsežno fekalno onesnaženje" in umazane plenice, kar je pogosto povzročilo razjede na koži. Nekatere medicinske kartoteke so bile netočne, sorodnikom pa so posredovali napačne podatke.

Prav tako so oskrbovancem, pri katerih so potrdili okužbo na novi koronavirus, dovolili, da so se sprehajali po domovih, s čimer je obstajalo tveganje za prenos okužbe na druge. Opazili so tudi, da medicinske sestre in drugo osebje več ur niso zamenjali zaščitne opreme, ko so prehajali med sobami oskrbovancev, še navaja STA.

80 odstotkov smrti v domovih za starejše

V Kanadi je do zdaj zaradi bolezni covid-19 umrlo 6.700 ljudi, od tega je bilo približno 80 odstotkov smrti v domovih za starejše. Kanadska vojska je v domove za starejše v provinci Ontario napotila 300 vojaških zdravnikov in medicinskih sester, 1.500 so jih napotili v Quebec. Poročilo o domovih za starejše v Quebecu naj bi objavili danes.