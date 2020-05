V Rusiji covid-19 zahteval največ življenj v enem dnevu

V Rusiji so danes zabeležili največ smrti zaradi covida-19, hkrati pa je po koronavirusni bolezni 19 tudi okrevalo največ bolnikov. V zadnjih 24 urah je umrlo še 174 bolnikov, skupno 3807. Okrevalo jih je 12.331, kar je skoraj 40 odstotkov več, kot je znašal prejšnji rekord z 20. maja.

Foto: Reuters

V zadnjih 24 urah so potrdili še 8915 novih okužb z novim koronavirusom, skupno 362.342, kar je tretje največje število okužb na svetu po ZDA in Braziliji.

Število novih okužb vztrajno pada, v zadnjih 11 dneh jih dnevno zaznajo manj kot 10.000. Zato v nekaterih delih države rahljajo ukrepe, medtem ko v najbolj prizadeti Moskvi ostaja karantena v veljavi do konca meseca.

V Rusiji so sicer doslej zabeležili manj smrtnih primerov zaradi covida-19 kot v najbolj prizadetih državah. Ruske zdravstvene oblasti to pripisujejo predvsem temu, da upoštevajo samo smrti, ki so neposredna posledica covida-19, medtem ko nekatere druge države upoštevajo smrti vseh okuženih z novim koronavirusom. (STA)