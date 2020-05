Avstrijski predsednik priznal, da je kršil ukrepe za zajezitev virusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen se je danes opravičil javnosti, potem ko ga je policija ujela, da je na vrtu ene od restavracij v središču Dunaja kršil ukrepe, ki so bili sprejeti za zajezitev novega koronavirusa. S soprogo je bil namreč v restavraciji, ko bi ta že morala biti zaprta.

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je dogodek potrdil in se za svoje ravnanje opravičil. Kot je dejal, sta s soprogo Doris Schmidauer prvič po začetku epidemije s prijateljema večerjala v eni od dunajskih restavracij. Nato so po njegovih besedah klepetali in pozabili na čas.

Van der Bellen priznal napako

"Resnično mi je žal. To je bila napaka," je dogodek obžaloval Van der Bellen. Nekaj po polnoči, ko so policisti v restavracijo prišli preveriti, ali tam spoštujejo policijsko uro, sta imela avstrijski predsednik in njegova soproga na mizi še vedno vsak svojo pijačo.

V Avstriji so bari in restavracije zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa lahko odprti le do 23. ure. V nasprotnem primeru jih čaka visoka kazen, ki lahko znaša tudi 30 tisoč evrov. Restavracija je bila sicer v času, ko je policija preverjala spoštovanje ukrepov, že uradno zaprta, poroča STA.