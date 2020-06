ZDA: Prizivno sodišče odredilo odstop od pregona Michaela Flynna

Nekdanji svetovalec za ameriško nacionalno varnost Michael Flynn je priznal, da je lagal o svojih stikih in pogovorih z nekdanjim ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom, nato je sodeloval s preiskavo, dokler si ni spet premislil in želel priznanja umakniti, poroča STA. Pravosodni minister ZDA Bill Barr je tožilcem maja naročil, naj odstopijo od pregona Flynna, kar je sprožilo številne kritike in pozive, da mora minister odstopiti ter da je treba uvesti preiskavo zaradi političnega izkoriščanja pravosodja.

Sodnik Emmet Sullivan se z odločitvijo o odstopu od pregona ni strinjal in je imenoval tako imenovane prijatelje sodišča, ki so prevzeli vlogo tožilcev. Upokojeni sodnik John Gleeson je v tej vlogi pravosodno ministrstvo obtožil grde zlorabe pooblastil za zaščito političnega zaveznika ameriškega predsednika.

Odločitev sodišča še ni dokončna

Pravosodno ministrstvo ZDA se je pritožilo na prizivno sodišče in tričlanski senat je zdaj odločil v prid Trumpove vlade in Flynna. Sodnica Neomi Rao, ki jo je na položaj imenoval Trump, je s kolegico Karen LeCraft Henderson preglasovala Roberta Wilkinsa. Sodnici sta odločili, da ima vlada pravico do odstopa od pregona, v kar se sodnik Sullivan ne bi smel vpletati.

Wilkins je nasprotno menil, da prizivno sodišče ne bi smelo ukazovati sodniku, kako naj se odloča. Odločitev tričlanskega senata sicer ni nujno dokončna, saj se lahko Sullivan še pritoži na prizivno sodišče v Washingtonu. Poleg tega na koncu obema stranema ostane še možnost pritožbe na vrhovno sodišče ZDA.

Flynn v središču preiskave o ruskem vpletanju v ameriške predsedniške volitve

Flynna je ujela preiskava o ruskem vpletanju v ameriške volitve leta 2016, pri čemer pa vsaj po do zdaj dostopnih podatkih sam ni storil nič, kar bi ogrozilo nacionalno varnost ZDA. V času tranzicije, preden je Trump januarja 2017 prisegel kot predsednik ZDA, je Kisljaku svetoval, naj se Rusija ne odzove pretirano na uvedbo sankcij prejšnje vlade Baracka Obame zaradi vpletanja v ameriške volitve, saj da bodo s Trumpom nastopili novi časi v odnosih med državama.

FBI je prisluškoval Kisljaku in obenem ujel Flynnove besede, nato pa so upokojenega generala ujeli na laži, ko je ta uvodoma zanikal, da se je sploh kdaj pogovarjal s Kisljakom. Flynn ni vedel, da so ga posneli, in ko so ga soočili s posnetkom, je obrnil ploščo, pogovor priznal in začel sodelovati s preiskavo. Vendar pa Flynn ni imel nobenih informacij o tem, da bi Trumpova kampanja sodelovala z Rusi pri vplivanju na ameriške volivce, poroča STA.