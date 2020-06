Trump bi ameriške spomenike zaščitil z izvršnim ukazom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek dejal, da bo izdal izvršni ukaz o zaščiti ameriških spomenikov, ki so zadnje tedne tarča napadov protestnikov proti rasizmu, ki so preplavili ZDA po 25. maju, ko je beli policist v Minneapolisu zadušil temnopoltega osumljenca, piše STA.

Trump je dal jasno vedeti, da zagovarja spomenike nekdanji konfederaciji, ki se je borila proti ZDA za ohranitev suženjskega sistema, kot tudi vse druge spomenike, ki so tarča protestnikov - od spomenikov kolonizatorjem do spomenikov krščanskim misijonarjem ter ameriškim predsednikom, piše STA.

"Kmalu bom pripravil izvršni ukaz, ki bo resnično utrdil tisto, kar že obstaja, a bolj poenoteno," je dejal Trump v torek pred odhodom na obisk Arizone. Trumpa je v ponedeljek zvečer zmotil poskus rušenja spomenika predsedniku ZDA Andrewu Jacksonu v washingtonskem parku Lafayette, od koder je pred tedni na silo pregnal protestnike, da se je lahko fotografiral pred cerkvijo s svetim pismom v roki.

Protestnike je v tvitu opozoril, da rušilce spomenikov čaka zaporna kazen do deset let. Jackson, ki ima poleg velike zmage proti britanski vojski na duši tudi smrt več tisoč ameriških Indijancev, je eden od Trumpovih priljubljenih predsednikov, piše STA.

Trump je citiral zvezni zakon, ki pravi, da se vsakega, ki zavestno in namerno poškoduje ali uniči ali poskuša poškodovati ali uničiti objekt, plaketo, kip ali drug spomenik na javnem kraju, ki časti službo oseb ali osebe v oboroženih silah ZDA, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporno kaznijo do deset let.

Rušijo tudi spomenike Krištofu Kolumbu

Spomeniki so sedaj res ogroženi in padajo po vseh ZDA, pri čemer ne gre le za spomenike konfederaciji. Protestniki rušijo spomenike Krištofu Kolumbu, misijonarjem v Kaliforniji, ki so zlepa ali zgrda širili krščansko vero med Indijanci ter drugim, piše STA.

Izpred znanega newyorškega Muzeja naravne zgodovine bodo celo umaknili kip še bolj slavnega predsednika Theodora Roosevelta, ki prikazuje superiornega predsednika na konju, pod katerim sta črnec in Indijanec.

Dogajanje je vzbudilo skrbi tudi v slovenski cerkvi sv. Cirila v New Yorku, ki ima na svojem pročelju veliko stekleno okno s slovenskim misijonarjem in škofom Friderikom Barago ter domorodnimi Indijanci, ki jih je pokristjanjeval v 19. stoletju.

Predsednikov sin Donald Trump mlajši ima sicer izviren predlog za zapolnitev praznega prostora, ki ostaja po porušenih kipih. V torek zjutraj je tvitnil, da bi lahko tam postavili kipe njegovemu očetu, nakar bi se rušenje končalo. Trump mlajši meni, da bi protestniki raje ohranili kipe spornih zgodovinskih osebnosti, kot pa na njihovem mestu gledali kip njegovega očeta. Nekaterim je to dalo misliti, še piše STA.