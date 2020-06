V ZDA je kljub oviram Bele hiše izšla Boltonova knjiga o Trumpu

Donald Trump Boltona napada in zmerja že teden dni, nazadnje pa je to storil še v pogovoru za televizijo Fox News, kjer je avtorja knjige označil za butca in fanta brez srca. Pred tem ga je na Twitterju in v izjavah zmerjal še huje, kar pa objave knjige ni preprečilo. Bolton na 592 straneh opisuje svoje leto in pol dela na položaju svetovalca za nacionalno varnost ZDA, dokler mu septembra 2019 ni bilo dovolj in je odstopil oziroma ga je Trump odpustil, piše STA.

Kriminalec, ki bi moral v zapor

Trump je za Fox News zagotovil, da ni bil veliko okrog Boltona, kar je nenavadno za predsednika in svetovalca za nacionalno varnost, ki ima pisarno v širšem kompleksu Bele hiše. "Verjamem, da je kriminalec, in mislim, da bi moral v zapor," je dejal Trump. Knjiga je za Trumpa neugodna, saj Bolton potrjuje vsebino neuspešne ustavne obtožbe, da je Trump res izsiljeval Ukrajino, naj mu pomaga do drugega mandata s preiskavo demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna.

John Bolton Foto: Reuters

Ob tem dodaja, da je za tovrstno pomoč prosil tudi Kitajsko, sicer pa je bilo vse, kar je naredil v prvem mandatu, posvečeno le enemu cilju, to je ponovni izvolitvi na položaj ne glede na nacionalne interese ZDA. Bela hiša je poskušala izid knjige preprečiti s trditvijo, da Boltonov rokopis ni prestal potrebnih pregledov glede nacionalne varnosti. Bolton trdi, da je dobil vsa potrebna potrdila.

Bela hiša je potem vpletla še pravosodno ministrstvo ZDA, katerega zahteva za prepoved izdaje knjige je konec tedna padla na sodišču, ki je sklenilo, da je duh že ušel iz steklenice, saj so bile kopije knjige že razposlane naokrog po medijih in knjigarnah. Sodnik je sicer ugotovil, da lahko predsednik Boltona toži tako ali drugače zaradi objave zaupnih podatkov, obenem pa zdaj Trump in sodelavci razmišljajo še, da bi Boltonu preprečili služenje s knjigo tako, da bi mu zaplenili honorar, poroča STA.

Knjiga zastonj že na internetu

Pri tem je Trump na isti valovni dolžini z levico, ki Boltonu hudo zameri, da v času ustavne obtožbe ni hotel pričati v predstavniškem domu. Demokrati so prepričani, da bi njegova zaprisežena izjava privedla do drugačnega razpleta ustavne obtožbe. Bolton sicer trdi, da ne bi nič spremenil, ker je bilo vse vnaprej odločeno. Demokrati so potrdili ustavno obtožbo v predstavniškem domu, republikanska večina v senatu pa jo je po kratkem postopku zavrnila.

Knjiga vzbuja precejšnje zanimanje in Boltonov prvi intervju o njej za televizijo ABC si je konec prejšnjega tedna ogledalo 6,2 milijona ljudi. Demokrati so Američane pozivali, naj ne kupujejo knjige in naj počakajo, da pride v knjižnice.

Foto: Getty Images

Nekdo pa je Boltonovo knjigo spremenil v format pdf in jo objavil na internetu, kjer jo lahko brezplačno prebirajo tisti, ki ne marajo Trumpa, obenem pa Boltonu nočejo privoščiti zaslužka. Nanj so jezni, ker v knjigi pravzaprav trdi, da je Trump nevaren idiot, ki ne sme osvojiti drugega mandata, sicer bo šlo vse k vragu. Menijo, da bi to lahko povedal v času ustavne obtožbe.

Bolton tudi pravi, da je leta 2016 volil Trumpa, ker je bilo po njegovem mnenju vse drugo boljše kot Hillary Clinton. Tokrat zagotovo ne bo volil Trumpa, ni pa še jasno, ali bo šel tako daleč, da bo volil Bidna, ali pa ne bo izbral nobenega od njiju, še navaja STA.