ZDA prižgale rdečo luč za pošiljke letal F-35 Turčiji

ZDA so se za zaustavitev pošiljk F-35 in drugega programa sodelovanja na tem projektu odločile po več mesecih opozoril Turčiji, da kot članica Nata ne more sedeti na dveh stolčkih. V ZDA se namreč bojijo, da bi Turčija lahko pomagala Rusiji pridobiti podatke o letalih F-35, ta pa bi potem izboljšala zmogljivosti in natančnost raket S-400 proti tem naprednim lovcem.

ZDA skrbi, da bi Turčija Rusiji posredovala podatke o lovcih F-35

V Turčiji sicer potekata tudi proizvodnja in razvoj določenih delov za F-35, kar so zdaj prav tako postavili na led. Kot je povedal Summers, v Pentagonu že iščejo drugo možnost za proizvodnjo teh delov. "Obžalujemo sedanjo situacijo glede našega partnerstva s Turčijo, vendar pa delamo previdne korake, da zaščitimo skupne investicije v našo kritično tehnologijo," je še dejal Summers.

Turčija načrtuje nabavo stotih lovcev F-35A, piloti pa se že usposabljajo v ZDA. Posel je skupaj s protidobavami v turških tovarnah vreden okoli 12 milijard dolarjev.

Odnosi med Ankaro in Washingtonom v zadnjih letih zaostreni

Do sporočila Pentagona je prišlo le nekaj dni pred 70. obletnico ustanovitve zveze Nato, ki je nastala kot protiutež Zahoda Sovjetski zvezi. Nabava ruskega orožja oziroma oborožitvenih sistemov je za članico Nata sicer izjemno neobičajna.

Turčija vztraja, da ima sama pravico izbirati, kakšno orožje bo kupovala, še posebej zato, ker naj bi bil ameriški protiletalski raketni sistem patriot predrag. Foto: Reuters

V Turčiji se v zadnjih letih, zlasti po spodletelem poskusu državnega prevrata, krepi "protiatlantsko" vzdušje, ker so številni vojaški častniki dobili zatočišče v članicah Nata. Poleg tega ZDA Turčiji nočejo izročiti klerika Fethullaha Gülena, ki mu v Ankari pripisujejo odgovornost za državni udar. Zaradi tega so se tudi močno zaostrili odnosi med Turčijo in ZDA.

Turčija krepi vezi z Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump je na drugi strani zaradi spora glede ameriškega pastorja, ki so ga prijeli v Turčiji, uvedel tudi carine na turški aluminij in jeklo, kar je povzročilo velik pritisk na turško liro. Pastorja so potem izpustili, a se napetosti niso povsem umirile.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan zdaj poskuša okrepiti odnose z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, saj je Rusija pomemben trg za turško gospodarstvo, Turčija pa je tudi zelo pomembna destinacija za ruske turiste.

Turčija vztraja, da ima sama pravico izbirati, kakšno orožje bo kupovala, še posebej zato, ker naj bi bil ameriški protiletalski raketni sistem patriot predrag. Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je tako še prejšnji teden ruskemu kolegu Sergeju Lavrovu na njegovem obisku v Ankari zagotovil, da bo Turčija izvedla nakup raket S-400.