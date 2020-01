ZDA in Kitajska podpisali prvi del trgovinskega sporazuma

Ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik kitajske vlade Liu He sta v Washingtonu podpisala prvi del trgovinskega sporazuma med državama. Obe strani sta poudarili pomen dogovora za dobro sodelovanje med državama, piše STA.

Trump je na dogodku v Beli hiši dogovor označil za zgodovinskega. "S podpisom prve faze zgodovinskega trgovinskega dogovora bomo naredili pomemben prvi korak k prihodnosti s pošteno in recipročno trgovino," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Trump in dodal, da s sporazumom popravljajo napake iz preteklosti, piše STA.

Liu He je prebral pismo kitajskega predsednika Xi Jinpinga Donaldu Trumpu, v katerem Xi poudarja, da je trgovinski sporazum dober za ZDA, Kitajsko in ves svet. Foto: Reuters Liu je prebral pismo kitajskega predsednika Xi Jinpinga Trumpu, v katerem Xi poudarja, da je trgovinski sporazum dober za ZDA, Kitajsko in ves svet. Državi imata različna politična in gospodarska modela, a to ne pomeni, da ne moreta sodelovati - nasprotno, pravi Xi. Skupen jima je "ogromen ekonomski interes" in prizadevati si je treba, da bosta ustvarili "razmerje, ki bo koristilo obema", je po poročanju STA zapisal Xi in se zavzel za polno uveljavljanje sklenjenega dogovora.

Podrobnosti zaenkrat niso znane

Podrobnosti sporazuma, do katerega prihaja po poldrugem letu trgovinske vojne med velesilama, zaenkrat niso znane. ZDA so v torek poudarile, da ne vključuje znižanja obstoječih carin, s katerimi so ZDA obremenile uvoz kitajskega blaga. Sporazum naj bi sicer med drugim predvidel povečanje kitajskega odkupa ameriških kmetijskih in industrijskih izdelkov ter energije.

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je pred dnevi dejal, da so v sporazumu tudi določila, ki bodo zagotovila njegovo izvajanje. Danes je za televizijo CNBC povedal, da lahko ZDA zvišajo carine, če Kitajska ne bo izpolnjevala dogovora. "Predsednik ima možnost uvesti dodatne carine," je Mnuchin po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odgovoril na vprašanje, kako bodo zagotovili spoštovanje dogovora, še piše STA.

Obe strani sta uvedli visoke carine

ZDA so trgovinsko vojno proti Kitajski začele zaradi po njihovem mnenju nepoštenih trgovinskih praks Kitajske, kot so kraja intelektualne lastnine in državne subvencije kitajskim podjetjem. Obe strani sta od takrat medsebojno menjavo v vrednosti več sto milijard dolarjev letno v več fazah obremenili z visokimi carinami, še poroča STA.