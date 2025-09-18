Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Četrtek,
18. 9. 2025,
13.57

Osveženo pred

24 minut

Kim Jong Un Vladimir Putin

Četrtek, 18. 9. 2025, 13.57

24 minut

Zavezništvo v krizi? Kaj Putin skriva pred Kim Džong Unom?

Avtor:
J. L.

Kim Džong Un Vladimir Putin | Kim Džong Un in Vladimir Putin na zunaj kažeta prijateljstvo. Je v ozadju vse, kot si želita oba voditelja? | Foto Guliverimage

Kim Džong Un in Vladimir Putin na zunaj kažeta prijateljstvo. Je v ozadju vse, kot si želita oba voditelja?

Foto: Guliverimage

Severna Koreja in Rusija delujeta kot tesni partnerici. Na nedavni kitajski vojaški paradi sta bila Kim Džong Un in Vladimir Putin prikazana kot trdna zaveznika. Toda resničnost naj bi bila precej bolj zapletena. Severna Koreja je Moskvi že zagotovila obilno vojaško pomoč – od streliva do vojakov –, a raziskave kažejo, da Putin vrača le malo več kot lepe besede. V Pjongjangu zato raste zaskrbljenost, saj pričakujejo več gospodarskih, tehnoloških in strateških koristi.

Po analizi raziskovalke Olene Gusejnove s seulske univerze Hankuk je Severna Koreja Rusiji dobavila ogromne količine orožja in streliva, med drugim milijone topniških granat, minometne izstrelke, balistične rakete in okoli 15 tisoč vojakov. Skupna vrednost te pomoči znaša do 9,8 milijarde dolarjev (8,3 milijarde evrov), kar predstavlja več kot tretjino letne gospodarske proizvodnje Severne Koreje.

V zameno pa je Moskva doslej ponudila največ 1,2 milijarde dolarjev (1 milijarda evrov) v obliki hrane, nafte, nekaj protizračnih sistemov, GPS-motilcev in omejene modernizacije letal. Ni dokazov o večjih finančnih tokovih, saj bi ti morali potekati prek sankcioniranih bank, kar pa je skoraj nemogoče. Prav zato Pjongjang partnerstvo vidi kot nepošteno, po nekaterih poročil naj bi Kim svoje nezadovoljstvo celo neposredno povedal Putinu.

Putinova nejevolja in negotova prihodnost zveze

Po navedbah južnokorejskih virov je Putin na Kimove očitke odgovoril predvsem z nejevoljo, ne pa z novimi obljubami. Rusija tako sodelovanje ohranja predvsem na vojaški ravni, brez trdnejših gospodarskih zavez ali dolgoročnih naložb, ki bi Severni Koreji zagotovile stabilnost. To pa Pjongjang močno skrbi, saj se boji, da bo zveza po koncu vojne v Ukrajini razpadla ali izgubila pomen.

Kim Džong Un naj bi od ruske strani pričakoval več. | Foto: Guliverimage Kim Džong Un naj bi od ruske strani pričakoval več. Foto: Guliverimage

EU opozarja: Putin Severno Korejo uporablja kot marioneto

Še ostrejša je bila Marie-Agnes Strack-Zimmermann, predsednica Odbora za varnost in obrambo v Evropskem parlamentu. Ocenila je, da Putin Severno Korejo uporablja kot marioneto, da bi razširil svoj vpliv tudi v indijsko-pacifiški regiji. Poudarila je, da so pacifiške države, kot so Nova Zelandija, Avstralija, Južna Koreja, Japonska in Tajvan, takoj po ruskem napadu na Ukrajino začele pomagati Kijevu. EU bi morala z njimi tesneje sodelovati, je dodala. Po njenem je povsem smiselno, da Nato načrtuje odprtje urada v Tokiu za spremljanje razmer v regiji.

