Zasilni pomol za dostavo pomoči v Gazo dokončan, a težave so z lokacijo postavitve

Ameriška vojska je končala sestavljanje zasilnega pomola za dostavo humanitarne pomoči prebivalcem Gaze, vendar ga zaradi slabih vremenskih razmer za zdaj ne more postaviti na predvideni del obale, je v torek sporočil Pentagon.

Gradnjo oziroma sestavljanje 320 milijonov dolarjev vrednega pomola v dveh delih so zaradi razburkanega morja pred dnevi preselili v izraelsko pristanišče Ašdod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

V torek se je končala gradnja obeh delov zasilnega pomola, ki zdaj čaka na končni premik na obalo, je novinarjem povedala namestnica tiskovnega predstavnika Pentagona Sabrina Singh. Za zdaj to ni mogoče zaradi močnih vetrov in valov, vendar je zagotovila, da bodo pomol postavili takoj, ko bo to mogoče varno izvesti.

Dostava pomoči bo potekala tako, da bodo ladje tovor izkrcale na plavajočo ploščad ob obali Gaze, od tam pa jo bodo z manjšimi plovili prepeljali do pomola in od tam na kopno.

Foto: Reuters

Načrte za pomol je v začetku marca, ko je izraelska vojska ubila humanitarne delavce organizacije World Central Kitchen, napovedal predsednik ZDA Joe Biden.