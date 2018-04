Zasedanje OPCW zaznamoval oster spopad med Londonom in Moskvo

Predstavniki Velike Britanije in Rusije so si zaradi zastrupitve nekdanjega vohuna Sergeja Skripala na izrednem zasedanju izvršnega odbora Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v Haagu izmenjali ostre besede. London je zahtevo Rusije za skupno preiskavo označil kot perverzno, Moskva pa mu je odgovorila, da so trditve o vpletenosti Rusije v napad groteskna provokacija.