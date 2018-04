Lavrov: Zastrupitev Skripala bi bila lahko v interesu Velike Britanije

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes namignil, da bi bila zastrupitev nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala z živčnim strupom in njegove hčere lahko v interesu britanskih posebnih enot, "ki so znane po tem, da imajo dovoljenje za ubijanje". Foto: Reuters

"To bi bilo lahko v interesu britanske vlade, ki se je znašla v neprijetnem položaju, ker ji ni uspelo izpolniti obljub volivcem glede pogojev za brexit," je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov na novinarski konferenci v Moskvi.

Dejal je še, da Rusija Skripalu ničesar ne očita in nima motiva, da bi ga zastrupila. "Če bi od njega še kaj zahtevali, ga ne bi nikoli zamenjali," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass še dejal vodja ruske diplomacije.

Upokojeni polkovnik Sergej Skripal je bil zaradi vohunjenja za Veliko Britanijo leta 2006 na vojaškem sodišču v Rusiji obsojen na 13 let zapora. Bil je častnik ruske vojaške obveščevalne službe, obsojen pa je bil izdaje, ker je od 90. let prejšnjega stoletja britanski obveščevalni službi MI6 proti plačilu posredoval informacije o identiteti ruskih tajnih agentov, ki so pod krinko delovali v Evropi. Takrat so mu tudi odvzeli čin. Leta 2010 ga je Moskva skupaj s še tremi zaporniki izročila Veliki Britaniji v zameno za 10 ameriških vohunov.

Lavrov je še namignil, da bi bila zastrupitev Skripala in njegove hčere lahko tudi v interesu britanskih posebnih enot, "ki so znane po tem, da imajo dovoljenje za ubijanje". "Razlogov bi bilo lahko veliko in nobenega ni mogoče izključiti," je dodal.

Zavrnil je tudi navedbe, da je bil napad "prefinjen". Če bi bil, bi žrtvi nemudoma umrli, je poudaril.

Rusija odgovornost za zastrupitev ostro zavrača

Nekdanji dvojni agent in njegova hči Julija sta bila 4. marca v angleškem Salisburyju napadena z živčnim strupom novičok, za kar London in zahodne zaveznice krivijo Moskvo. 33-letna Julija Skripal od četrtka ni več v kritičnem stanju, zdravstveno stanje njenega 66-letnega očeta pa je še vedno kritično, a stabilno. Rusija odgovornost ostro zavrača.

Foto: Reuters Moskva ob tem zahteva dostop do vzorcev živčnega strupa, uporabljenega v napadu. Po besedah Lavrova se "resni strokovnjaki" in "voditelji vrste držav" sprašujejo, kakšna je vloga Velike Britanije v napadu. "Mislim, da se Velika Britanija ne bo mogla izogniti tem vprašanjem," je dejal. Kritičen je bil tudi, ker Velika Britanija Rusiji še ni ugodila zahtevi ruskih oblasti po konzularnem dostopu do Julije Skripal.

Velika Britanija je zaradi napada izgnala 23 ruskih diplomatov. Moskva pa je na to odgovorila z izgonom enakega števila britanskih diplomatov iz Rusije. Kasneje so v znak solidarnosti z Londonom ruske diplomate izgnala še številne druge zahodne države in zveza Nato, Rusija pa je prejšnji teden sprejela enake povračilne ukrepe in izgnala diplomate 23 držav.