Britanci razmišljajo, ali naj Rusom dovolijo obisk zastrupljene Julije Skripal

Britanske oblasti so danes sporočile, da se odločajo o zahtevi ruskih oblasti po konzularnem dostopu do Julije Skripal, ki je bila skupaj z očetom, nekdanjim ruskim dvojnim agentom Sergejem Skripalom, tarča napada z živčnim strupom v Salisburyju.

Skripal in njegova hčerka sta vse od napada 4. marca v bolnišnici. Velika Britanija in njene zahodne zaveznice za napad obtožujejo Rusijo.

Britansko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da bodo pri odločitvi o ruski zahtevi upoštevali, ali si Julija Skripal želi, da jo predstavniki ruskih oblasti obiščejo v bolnišnici.

33-letna Julija Skripal od četrtka ni več v kritičnem stanju. Kot so sporočili v bolnišnici v Salisburyju, se njeno zdravstveno stanje hitro izboljšuje in je zdaj stabilno. Po poročanju BBC je pri zavesti in lahko hodi.

Zdravstveno stanje njenega 66-letnega očeta je medtem še vedno kritično, a stabilno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.