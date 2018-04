Na Otoku še niso odkrili izvora novičoka

Vodja britanskega vojaškega laboratorija, kjer proučujejo živčni strup novičok, s katerim sta bila zastrupljena nekdanji ruski dvojni agent Sergej Skripal in njegova hčerka Julija Skripal, je sporočil, da jim v laboratoriju ni uspelo ugotoviti, kje je bil strup izdelan. Kot je dodal, to ni naloga omenjenega laboratorija.

Britanski policisti pred restavracijo v Salisburyju na jugu Anglije, kjer so našli nezavestnega Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo Skripal. Foto: Reuters

Vodja laboratorija v Porton Downu Gary Aitkenhead je za Sky News izjavil, da so v laboratoriju ugotovili, da sta bila Sergej Skripal in njegova hčerka Julija Skripal zastrupljena z novičokom.

V laboratoriju niso ugotovili izvora strupa

Kot je poudaril vodja laboratorija, sta bila Skripalova zastrupljena z živčnim strupom za vojaške namene, vendar pa v laboratoriju niso ugotovili, od kod strup izvira.

Po njegovih besedah so za določitev izvora strupa namreč potrebni drugi podatki, tudi informacije obveščevalnih služb, do katerih ima dostop vlada.

Zavrnil domneve, da bi strup nastal na britanskih tleh

Naloga laboratorija je, da vladi priskrbi dokaze o tem, za kateri strup gre, kar so tudi storili, ni pa njihova naloga, da povedo, kje je bil strup izdelan. Aitkenhead je sicer poudaril, da gre za snov, za izdelavo katere so potrebne "izredno razvite metode, česar so zmožne samo države".

Vodja laboratorija je še povedal, da protistrup za novičok ne obstaja, ni pa želel odgovarjati na vprašanja, ali so v laboratoriju Porton Down razvili novičok oziroma ali ga v njem hranijo. Odločno je sicer zavrnil domneve, da bi strup, s katerim sta bila zastrupljena Skripal in njegova hčerka 4. marca v Salisburyju, lahko izviral iz laboratorija.

London krivdo za zastrupitev Skripalovih pripisuje Moskvi

Pri Sky Newsu so pogovor z Aitkenheadom objavil dan pred tem, ko se bo izvršni odbor Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) na zahtevo Rusije sešel na izrednem zasedanju v zvezi z omenjeno zastrupitvijo. London krivdo za dogodek pripisuje Moskvi, ta pa vpletenost odločno zanika.

Britanski preiskovalci so doslej ugotovili, da sta Skripal in njegova hčerka v stik s strupom prišla na njegovem domačem naslovu v Salisburyju, saj so na vhodnih vratih našli najvišjo koncentracijo strupa. Nekdanji vohun je še vedno v kritičnem stanju, medtem ko se zdravstveno stanje njegove hčerke hitro izboljšuje.