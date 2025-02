Zaradi zaustavitve pregona newyorškega župana odstopilo pet zveznih tožilcev

Potem ko je pravosodno ministrstvo ZDA odstopilo od kazenskega pregona newyorškega župana Erica Adamsa, je s položaja odstopilo pet zveznih tožilcev, med njimi pristojna newyorška tožilka Danielle Sassoon, so v četrtek razkrili ameriški mediji.

Poleg Sassoon so v Washingtonu odstopili še vršilec dolžnosti vodje oddelka za javno integriteto John Keller skupaj z dvema podrejenima in vršilec dolžnosti oddelka za kazensko pravo Kevin Driscoll, poroča televizija NBC.

Odstop tožilcev je doslej najodmevnejši upor proti ukrepom vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Sassoon je položaj vršilke dolžnosti zvezne tožilke južnega območja New Yorka, ki zajema Manhattan, nastopila po Trumpovi prisegi. Imenoval jo je vršilec dolžnosti namestnika pravosodnega ministra ZDA Emil Bove, ki je vodil ministrstvo do imenovanj višjih uradnikov.

Upor proti vladnim ukrepom

V začetku tega tedna je tožilki Sassoon ukazal, naj zavrže obtožnico o korupciji Adamsa, sama pa jo je nameravala dopolniti s točko uničevanja dokazov.

Ukaza ni upoštevala in je odstopila, namestnik pravosodnega ministra Bove pa ji je v jeznem pismu prepovedal dostop do vseh zveznih uradov. Za odstop od pregona je nato skušal pooblastiti urad za javno integriteto v Washingtonu, kjer pa so pristojni prav tako odstopili, poroča NBC.

Newyorško zvezno tožilstvo je lani vložilo obtožnico proti županu Adamsu zaradi korupcije, povezane s sprejemanjem daril od Turčije v zameno za politične usluge v New Yorku.

Po volitvah Adams zamenjal ploščo

Vendar pa se je Adams po predsedniških volitvah povezal s Trumpom in mu po navedbah medijev obljubil sodelovanje pri deportacijah nezakonitih priseljencev.

New York je tako imenovano mesto zavetišče, kjer lokalni policisti zveznim oblastim ne izročajo nezakonitih priseljencev po aretacijah zaradi drugih prekrškov ali kaznivih dejanj.

Nova pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi je v sredo zaradi tega vložila tožbo proti državi New York, ne pa tudi proti mestu, čeprav je ministrstvo pred tem iz istega razloga tožilo tako državo Illinois kot tamkajšnje mesto Chicago.