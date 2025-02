Pretres med ameriškimi obveščevalci, vsi zaposleni na čakanje

Ameriška obveščevalna agencija (Cia) je vsem zaposlenim poslala ponudbo za prekinitev delovnega razmerja v zameno za plačo in druge ugodnosti do septembra, poroča ameriška televizija ABC. Demokrati medtem ostro kritizirajo nezavarovano elektronsko pošto iz Cie v Belo hišo z imeni zaposlenih.

Vlada Donalda Trumpa je že prej poslala ponudbo za prekinitev delovnega razmerja v zameno za plačo do septembra, vendar so bile agencije, ki se ukvarjajo z nacionalno varnostjo, iz tega izvzete.

Novi direktor Cie John Ratcliffe je tudi zamrznil novo zaposlovanje, dokler v agenciji ne bodo pripravili nove strategije.

Po novem naj bi zaposlovali agente, ki so pripravljeni izraziti zvestobo Trumpu in uresničevati njegove prioritete. Med njimi je ostrejši boj proti mamilarskim kartelom in Kitajski. Tiskovna predstavnica Cie je za ABC izjavila, da gre za vlivanje nove energije v obveščevalno agencijo.

Demokratski senator iz Virginije Tim Kaine je zatrdil, da vlada nima nobene zakonske podlage za odpravnine, in zaposlene v vladi pozval, naj ostanejo na delovnih mestih.

Nezavarovano pošiljali občutljive informacije

Precej razburjenja pa je sprožila za obveščevalce povsem nenavadna poteza Cie, da je po nezavarovani elektronski pošti v Belo hišo poslala seznam ljudi, ki so se zaposlili v zadnjih dveh letih.

Demokrate skrbi, da je ta pošta izpostavljena nevarnosti vdora, še bolj pa se bojijo, da bodo do seznama prišli Elon Musk in njegovi uslužbenci v tako imenovanem uradu za vladno učinkovitost, poroča ABC.