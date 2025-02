Trumpova vlada je omejila financiranje NIH, kar je sodnica začasno blokirala z ugotovitvijo, da omejitev financiranja ni v skladu z zakonom. Vlada mora v 24 urah potrditi, da je ukrep odpravila in povrnila normalno financiranje iz proračuna.

Sodnik George O'Toole je prav tako v ponedeljek v Bostonu sklenil, da se blokada Trumpovih ponujenih odpravnin zveznim delavcem, če se odločijo za odhod, podaljša, poroča CNN.

Kot po tekočem traku blokirajo Trumpove ukrepe

Zvezni sodnik iz Rhode Islanda John McConnell je medtem v ponedeljek ugotovil, da Trumpova vlada krši njegovo sodbo o blokadi ukaza o zamrznitvi zvezne pomoči državam in posameznikom. Izdal je odlok o uveljavljanju sodbe, po katerem bodo odgovorne osebe v vladi, ki ovirajo zvezna plačila, kazensko odgovarjale zaradi zaničevanja sodišča.

"Vlada mora nemudoma končati vsakršno prekinitev financiranja, dokler ne odločim o primeru. Trdi, da želi le izkoreniniti prevare, vendar pa teh prevar ne navede. To je najverjetneje neustavno in povzroča nepopravljivo škodo velikemu delu naše države," je sklenil sodnik, ki so ga razjezili namigi članov Trumpove vlade, kot sta podpredsednik ZDA JD Vance in vodja urada za vladno učinkovitost Elon Musk, da nekaterih sodnih odločitev pač ne bodo upoštevali.

Zvezni sodnik Joseph Laplante pa je v ponedeljek postal že tretji po vrsti, ki je blokiral Trumpov ukaz o ukinitvi ustavne pravice do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA. Tudi on je tako kot že dva sodnika pred njim menil, da je Trumpov izvršni ukaz neustaven.

Trumpova vlada se medtem pripravlja na pritožbe na vse te sodne odločitve in o vseh primerih bo moralo na koncu odločati konservativno zvezno vrhovno sodišče ZDA.