Zaradi vremenskih razmer v Italiji zaprli mejni prehod Fernetiči

"Mejni prehod Fernetiči na avtocesti Gabrk–Fernetiči je zaprt zaradi vremenskih razmer v Italiji. Tovorna vozila naj se preusmerijo na hitro cesto Razdrto–Nova Gorica na prehod Vrtojba," voznikom sporočajo s prometno informacijskega centra. Danes čez dan in ponoči so ponovno napovedane padavine, deloma dež, deloma sneg. Zaradi nizkih temperatur bodo lahko na posameznih odsekih ceste poledenele in zasnežene, še opozarjajo.

Pred Fernetiči nastaja zastoj. Voznikom tovornih vozil, ki so namenjeni v Italijo čez prehod Fernetiči, priporočajo, naj se na prvem možnem priključku obrnejo in nadaljujejo vožnjo po hitri cesti H4, Razdrto–Nova Gorica na prehod Vrtojba.

Megla močno zmanjšuje vidljivost med Razdrtim in Senožečami, zato vozite previdno.

Čez dan in ponoči nove padavine

Ker so danes napovedane nove padavine, deloma dež, deloma sneg, pri prometno informacijskem centru voznikom svetujejo, naj se na pot ne odpravljajo brez obvezne zimske opreme.

V Italiji, še posebej na širšem območju Trsta, je zaradi poledice in številnih prometnih nesreč močno oviran promet. Nastajajo daljši zastoji.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnega prehoda Vinica.

V noči na soboto se bodo pojavljale plohe, lahko tudi snežne. Sobota bo večinoma jasna. V zimskih dneh je treba računati na daljši čas potovanja, večjo varnostno razdaljo ter v primeru izrednih dogodkov oziroma razmer tudi na možne zapore in obvoze.