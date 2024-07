Zaposlovanje v javnem sektorju: nad skoraj 200 milijonov ljudi poslala vojsko

V Bangladešu, ki ima več kot 170 milijonov prebivalcev, se tudi danes nadaljujejo protesti. In to kljub dejstvu, da je po vsej državi v veljavo stopila policijska ura, po ulicah mest pa patruljirajo vojaki. V prestolnici Daka so policisti streljali na protestnike, premierka Šejk Hasina pa je zaradi nasilja, v katerem je ta teden umrlo najmanj 115 ljudi, odpovedala pot v tujino.

Opolnoči je začela veljati policijska ura, vojaki pa so bili napoteni na ulice mest po vsej državi za vzdrževanje javnega reda in miru, je sporočil tiskovni predstavnik bangladeških oboroženih sil. Policijska ura bo v veljavi ostala najmanj do nedelje do 6. ure po srednjeevropskem času, poročajo lokalni mediji.

Kljub policijski uri in napotitvi vojakov je več tisoč ljudi tudi danes protestiralo v Daki, pri čemer so policisti streljali na protestnike. Najmanj ena oseba je bila poškodovana. Zaradi nasilja v državi pa je premierka Hasina odpovedala načrtovano potovanje v Španijo in Brazilijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaposlovanje v javnem sektorju

Demonstracije so se v Bangladešu začele 1. julija kot protestne blokade cest in železnic, protestirajo pa predvsem študentje, ki zahtevajo odpravo sistema kvot pri zaposlovanju v javnem sektorju. V skladu s tem sistemom je več kot polovica delovnih mest rezervirana za določene skupine, med drugim za otroke vojnih veteranov, ki so se leta 1971 borili za neodvisnost.

Protesti so se ta teden okrepili in sprevrgli v nasilje, v katerem je bilo po najnovejših podatkih ubitih najmanj 115 ljudi. Samo v petek je v Daki po podatkih tamkajšnje bolnišnice Medical College Hospital umrlo 52 ljudi.

Po navedbah policije je bilo v petek ranjenih 300 policistov, od tega so jih 150 morali hospitalizirati, dva pa sta bila pretepena do smrti.