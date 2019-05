Zakaj ljudje tako radi gledajo videoposnetke stiskanja mozoljev #video

Gledanje videov o stiskanju mozoljev je že vrsto let pravi spletni fenomen. Kanali na YouTubu, ki objavljajo posnetke odstranjevanja različnih kožnih nadlog, kot so mozolji in ogrci, imajo po več milijonov sledilcev, z videi pa njihovi lastniki tudi dobro služijo.

Na spletu obstaja cela vrsta videov, ki so za nekatere malce čudaški, drugim pa ob gledanju vzbujajo prijetne občutke. Vidimo lahko vse od rezanja kinetičnega peska do lončarjenja in gnetenja sluzi v različnih barvah. Eni najbolj priljubljenih tovrstnih posnetkov so tisti, ki prikazujejo nazorno odstranjevanje mozoljev, ogrcev, cist in vseh drugih stvari, ki "zrastejo" v naši koži.

Ljudje radi gledajo tudi odstranjevanje ušesnega masla, tonzilarnih kamnov, ki nastanejo v mandeljnih, in tudi odstranjevanje zajedavcev, kot so ličinke zoljev.

Z videi stiskanja mozoljev zelo dobro služi

Med množico kanalov, ki objavljajo posnetke z naslovi, kot so Najboljša odstranitev ogrcev na svetu, Vrnitev ciste in Lazanjin rezanec v licu, izstopa predvsem en - Dr. Pimple Popper. Status dermatologinje Sandre Lee z vzdevkom dr. Pimple Popper bi v skupnosti "ljubiteljev stiskanja" namreč lahko opisali že kot kulten.

Na YouTubu ima več kot štiri milijone sledilcev, njen osemminutni video z naslovom Back Blackhead Extraction Session ima 47 milijonov ogledov, njeni videi o stiskanju in odstranjevanju mozoljev, ogrcev, cist, vraščenih dlak in še čem pa imajo skupno kar 2,2 milijarde ogledov. Dr. Pimple Popper je aktivna tudi na Instagramu, kjer ima skoraj tri milijone sledilcev, in na Facebooku, kjer je njeno stran všečkalo že več kot dva milijona ljudi.

Videi doktorice dermatologije v povprečju dosežejo dobre tri milijone ogledov dnevno, v zadnjih 30 dneh pa si jih je skupno ogledalo slabih sto milijonov ljudi.

Pred leti je Sandra Lee za Forbes dejala, da so njeni videi monetizirani, kar pomeni, da z njimi služi denar. Tega ji prinašajo predvsem oglasna sporočila med njimi. Sandra svojim pacientom ogrce, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije, odstrani brezplačno, če ji ti dovolijo, da posname proces in ga naloži na splet. Analitična spletna stran Social Blade njen mesečni prihodek ocenjuje na od 22 tisoč do 350 tisoč evrov.

"Preprosto ne morem pogledati stran"

Nekateri ljudje ob gledanju takšnih videov uživajo, drugi se zgrozijo že ob sami misli na to.

"Med gledanjem čutim rahel gnus, vendar kljub temu preprosto ne moram pogledati stran. Ko vse stisnejo ven, pa čutim nekakšno veliko zadovoljstvo, ki ga ne znam povsem opisati. Občutek je podoben tistemu, ko vidiš nekaj popolnoma simetričnega ali skladnega," pravi Rebeka iz Ljubljane, ki občasno gleda takšne videe. "Osebno mislim, da gre bolj za lovljenje tistega zadnjega trenutka, ko stisnejo ves ogrc ali mozolj in veš, da v koži ni ničesar več in boš ob tem čutil zadoščenje."

Študentka Nika pa pravi, da jo takšni videi sprostijo, ko je pod stresom. "Ko gledam take posnetke, čutim neko zadoščenje, ampak ne znam opisati, zakaj. Ko sem bila recimo med izpitnim obdobjem na fakulteti najbolj pod stresom, sem med učenjem velikokrat gledala posnetke Dr. Pimple Popper. Vem, da je to večini ljudi ogabno, ampak mene je sprostilo. Ne maram pa gledati stiskanja tistih ogromnih cist – takoj ko je zraven malo več krvi, ne čutim več zadovoljstva."

Zadoščenje kot evolucijski odziv

Zadoščenje, ki ga ljudje čutijo ob gledanju teh videov, je evolucijski odziv, ustvarjen skozi milijone let, je za ameriški medij The Cut povedala Diana Fleischman, klinična seksologinja in profesorica na univerzi v Porthsmouthu v Angliji, ki se ukvarja z znanostjo gnusa.

"Razvili smo se v okolju, polnem zunanjih zajedavcev, kot so muhe, uši in klopi, ki so prenašali bolezni. Živali so se v nasprotju z nami temu nekoliko bolj prilagodile. Konj na primer uporabi svoj rep ali pa zatrese del svoje kože, da odžene muhe, evolucija pa je ljudi pripeljala do tega, da smo, da bi se znebili parazitov, negovali drug drugega," je pojasnila Fleischmanova.

"Prav tako smo razvili odziv na gnus, ki nam pomaga, da se znebimo parazitov. To pomeni, da se tako fizično kot čustveno odzovemo na stvari, ki bi lahko povzročale bolezni." Po njenih besedah obstajajo tudi raziskave, ki dokazujejo, da naša koža postane bolj občutljiva, ko neka stvar sproži naš odziv na gnus.

Želimo se znebiti tveganja, da bi zboleli

"Vsakič, ko kaj pride iz našega telesa, še posebej zaradi kakšnega vnetja, se odzovemo z gnusom, saj telesne tekočine, kot sta kri in gnoj, lahko prenašajo bolezni." Da bi se znebili tveganja, da zbolimo, praskamo, stiskamo, drezamo in lupimo svojo kožo. "S tem se pravzaprav negujemo, obenem pa čutimo tudi olajšanje in zadoščenje."

Za The Cut je Diana Fleishman povedala še, da je kot otrok po svoji roki kdaj polila lepilo, počakala, da se je posušilo, in ga nato olupila. "Dober občutek, ko kaj odstranimo s kože, dobimo zato, ker gre za odziv, ki smo se ga naučili skozi evolucijo." Na enak način čutimo tudi posredno vznemirjenje ob tem, ko gledamo videe ljudi, ki "čistijo" stvari s svojega ali tujega telesa.

Zanimivo je tudi, da se ob ogledu takšnih videov lahko zgrozijo tudi tisti, ki nimajo nikakršnih težav s stiskanjem svojih lastnih mozoljev ali ogrcev svojih bližnjih.

Dermatologinja: Gre za občutek produktivnosti

Dermatologinja in psihiatrinja Amy Wechsler je pred časom za ameriški medij Refinery29 povedala, da je razlog za to, da mozolj stisnemo, preprost. Mozolj je pač tam. "V tistem trenutku se ljudem zdi, da morajo nekaj narediti. Ljudje, ki si občasno stiskajo mozolje, mislijo, da si pomagajo - poskušajo rešiti težavo." Takojšnje zadoščenje, ko vidimo, kako se nekaj izloča iz naših por, nam daje občutek produktivnosti.

Olajšanje je podobno tistemu, ki ga čutimo po spolnem odnosu

"Zadovoljstvo ob stiskanju mozoljev na koži sprosti dopamin, ki aktivira center za nagrajevanje v naših možganih," pa je za Refinery29 pojasnila nevroznanstvenica iz New Yorka Heather Berlin. "Pred dejanjem čutimo tesnobnost ali vzburjenje, po njem pa občutek olajšanja. Ko stisnemo mozolj ali ogrc, ob tem občutimo tako fizično olajšanje pritiska kot tudi duševen občutek spokoja in zadovoljstva."

S tem, da se ob tem sprošča dopamin, se strinja tudi Diana Fleischman. "Pri tem početju čutimo olajšanje na podoben način, kot ga čutimo po spolnem odnosu. Ne gre za spolno zadoščanje, a občutek olajšanja in kemična reakcija ob tem sta podobna." Dopamin torej ob tem, ko se znebimo mozoljev, preplavi naše možgane in deluje kot nevrološka nagrada za dejanja, s katerimi negujemo svoje telo in se izogibamo boleznim.

