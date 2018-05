Makedonski premier: Dokončnega dogovora z Grčijo še ni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Strinjamo se glede temeljev in načel dogovora," je novinarjem glede dogovora z Grčijo dejal makedonski premier Zoran Zaev. Hkrati je poudaril, da dogovor še ni dokončno sklenjen.

Dodal je, da bo še nocoj ali v četrtek po telefonu govoril z grškim predsednikom vlade Aleksisom Ciprasom. "Pred tem ne bomo razkrili podrobnosti dogovora," je napovedal Zaev.

Prebivalci Makedonije bodo o novem uradnem imenu odločali na referendumu

Dogovor bo nato potrjeval parlament, kar bo omogočilo, da Grčija umakne blokado vabila Makedoniji v zvezo Nato. Vabilo bi Makedonija v tem primeru lahko dobila že na julijskem vrhu zavezništva, je povedal makedonski premier.

O novem uradnem imenu države bodo prebivalci Makedonije nato glasovali še na referendumu, ki bo po besedah Zaeva potekal septembra ali oktobra.

Makedonski mediji so v torek sicer poročali, da sta se zunanja ministra Grčije in Makedonije Nikos Kocias in Nikola Dimitrov strinjala, da je Republika Severna Makedonija najverjetnejši predlog novega imena države za rešitev dolgoletnega spora med državama.

Na mizi več predlogov za novo ime Makedonije

Spor med sosedama na Balkanskem polotoku se vleče že vrsto let in predstavlja glavno oviro na poti Makedonije v EU in Nato.

Pogajanja potekajo pod okriljem Združenih narodov in posrednika Matthewa Nimetza, ki je ob začetku leta predlagal imena Republika Nova Makedonija, Republika Severna Makedonija, Republika Zgornja Makedonija, Republika Vardarska Makedonija in Republika Makedonija (Skopje). Cipras in Zaev sta sicer sredi maja sicer govorila tudi o predlogu iz Skopja - Ilindenska Makedonija.