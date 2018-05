Sodišče v Skopju oprostilo Zaeva v sojenju zaradi korupcije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče v Skopju je danes oprostilo premierja Zorana Zaeva obtožbe, da je leta 2013, ko je bil župan v Strumici, prejel 160.000 evrov podkupnine od lokalnega poslovneža, ki je kupil zazidljivo zemljišče. Kot je pojasnil sodnik Darko Todorovski, tožilstvo ni dokazalo krivde obtoženega, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sodni proces proti Zaevu zaradi korupcije se je pričel v marcu. Tožilstvo je takrat premiera obtožilo prejemanja podkupnine, a je tožilka Valentina Bislimovska na zadnjem zaslišanju zaprosila za spremembo obtožnice in sicer, da ni prejel podkupnine, ampak jo je zahteval.

Dokazi namreč niso podkrepili obtožnice, da je Zaev prejel podkupnino, to je potrdila tudi glavna priča Ivan Nikolov. So se pa pojavili dvomi, da je Zaev zahteval denar.

Zaev: Gre za zlonamerne obtožbe

Zaev je med sojenjem vztrajal, da je primer politično motiviran in da gre za zlonamerne obtožbe.

Premier je današnjo odločitev sodišča označil za pravično in da so končno dokazali njegovo nedolžnost. Pohvalil je neodvisno sodstvo in transparentnost sojenja, poroča makedonska tiskovna agencija MIA.

V Skopju ta teden pričakujejo tudi prve odločitve v več sodnih procesih proti nekdanjemu premierju Nikoli Greuvskemu, med drugim je en primer osredotočen na nabavo službenega vozila.