V priporu: vozil porscheja in ponujal vinjete za pol cene

Mariborska policija je ujela Ljubljančana, ki je Slovencem ponujal vinjeto za pol cene in jih napeljeval na klice na telefonsko številko 090. V dveh dneh jo je klicalo 3.500 ljudi, le manjšina se je odločila za prijavo goljufije. Policisti so osumljenca ujeli v porscheju, tega so mu zasegli že lani.

Vinjeto je ponujal za 55 evrov

Osemindvajsetletni Ljubljančan je letos januarja prek sporočil SMS oglaševal domnevno prodajo slovenske vinjete za polovično ceno, to je za 55 evrov. Na spletni strani www.hallokupon.si je prav tako objavil oglas, ki je pozival k nakupu vinjete za 55 evrov, ne po redni ceni 110 evrov.

Navedel je telefonsko številko, v katero je z uporabo mednarodne klicne številke Slovenije zakril komercialno telefonsko številko 090. Oglas je bil lažen in na klice se ni mogel nihče oglasiti, česar se je storilec zavedal, so poudarili na mariborski policijski postaji. Zaradi klicev na številko 090 je nastala materialna škoda v vrednosti 40 tisoč evrov.

Leva dva oglasa napeljujeta na domnevni nakup letne vinjete za polovično ceno. Foto: policija

Nasedlo je 3.500 oseb, vsaka je v povprečju na telefonski liniji 090 vztrajala debele tri minute

Na policijo je več deset oškodovancev podalo pisne prijave kaznivega dejanja goljufije. Preiskava je pokazala, da je njegovo številko 090 v le dveh dneh klicalo 3.500 oseb. To so bili večinoma slovenski državljani, ki so skupaj opravili za 12 tisoč minut klicev. Policija je pri operaterjih dosegla blokado izplačila vseh denarnih sredstev.

"Prav tako smo ugotovili, da so oškodovanci na mobilne telefone prejeli tako imenovano 'phishing' SMS-sporočilo in so klicali z namenom, da bodo prejeli vinjeto za 2018 za slovenske avtoceste za pol cene. Pri tem klicatelji v SMS-sporočilu niso bili seznanjeni s tem, da kličejo premijsko telefonsko številko 090. Prav tako smo ugotovili, da so ob klicu slišali sporočilo telefonske tajnice, da naj počakajo na prostega operaterja, vendar nihče ni prevzel klica. Večina oškodovancev operaterjem pritožbe oz. reklamacije računa sploh ni podala, saj so večinoma menili, da tako ali tako pri operaterju ne bodo ničesar dosegli, zato je bolje plačati v izogib nadaljnjim težavam, kot sta izklop telefonske številke ali izterjava," pojasnjujejo na policiji.

Osumljenec je bil opremljen za masovno pošiljanje sporočil SMS. Foto: policija

Opremljen je bil z modemi za 16 kartic SIM in dvema milijonoma telefonskih številk

Osumljenemu 28-letniku so zasegli več elektronskih naprav, med drugim tudi modem GSM GPRS 2G z možnostjo vstavitve 16 SIM-kartic za množično avtomatsko pošiljanje SMS-sporočil (v tem primeru "phishing" SMS-sporočil).Pri preiskavi računalnikov so ugotovili, da ima osumljeni bazo skoraj dveh milijonov telefonskih številk, v večini slovenskih uporabnikov.

Osumljeni ima poleg slovenskega državljanstva tudi državljanstvo Republike BiH, kjer si je v lanskem letu celo spremenil ime in priimek ter tako pridobil nove uradne dokumente. Osumljeni je te dokumente uporabljal tudi v Sloveniji pri upravnih postopkih, s čemer je v Sloveniji predstavljal dve samostojni fizični osebi.

Ujeli so ga v porscheju, ki so mu ga zasegli že lani

Policisti so 16. maja 2018 osumljenega 28-letnega Ljubljančana zaradi nenehnih spreminjanj naslovov prebivanja prijeli na cesti med vožnjo avtomobila. Ugotovili so, da je policija to vozilo že ustavila v začetku meseca maja letos na Dolenjskem, ko ga je voznik vozil brez vozniškega dovoljenja, takrat so mu ga tudi odvzeli. Zatem so vozilo vrnili, osumljeni Ljubljančan pa je avtomobil spet dobil v posest. Tudi ob prijetju je spet vozil brez vozniškega dovoljenja, zaradi česar so vozilo odvzeli, uvedli pa bodo ustrezen postopek.

Osumljenca so 17. maja 2018 privedli k preiskovalnemu sodniku OS Maribor, ki je zanj odredil pripor.