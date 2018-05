Dosegli naj bi dogovor o imenu Makedonije

Republika Severna Makedonija je najverjetnejši predlog novega imena države v okviru spora med Grčijo in Makedonijo, naj bi se danes po poročanju makedonskega portala Telma, ki navaja diplomatske vire, strinjala zunanja ministra Grčije in Makedonije, Nikos Kocijas in Nikola Dimitrov.

Dogovor obeh ministrov bosta predvidoma v sredo potrdila tudi premierja Grčije in Makedonije, Aleksis Cipras in Zoran Zaev. Sprva sicer le po telefonu, pozneje pa naj bi se tudi sestala ob Prespanskem jezeru, povzema Telmo srbska tiskovna agencija Tanjug.

Če bi Makedonija in Grčija rešili spor o imenu, lahko Makedonija pričakuje tudi vabilo v Nato na julijskem vrhu zavezništva v Bruslju. Če ne bi bilo tega spora, bi država vabilo prejela že leta 2008 v Bukarešti.

Podobno sicer ugiba Telma, ki poroča, da bo Makedonija junija dobila datum za začetek pogajanj za vstop v Evropsko unijo, in sicer ne glede na to, ali bodo z Grčijo sklenili dogovor ali ne.

Spor med sosedama na Balkanskem polotoku se vleče že vrsto let in je glavna ovira Makedonije na poti v EU in zvezo Nato. Pogajanja se odvijajo pod okriljem Združenih narodov in posrednika Matthewa Nimetza, ki je ob začetku leta predlagal imena Republika Nova Makedonija, Republika Severna Makedonija, Republika Zgornja Makedonija, Republika Vardarska Makedonija in Republika Makedonija (Skopje). Cipras in Zaev pa sta sicer v sredini maja že spregovorila o predlogu iz Skopja - Ilindenska Makedonija.