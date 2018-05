Nekdanji makedonski premier obsojen na dve leti zapora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanjega makedonskega premierja in predsednika stranke VMRO-DPMNE Nikolo Gruevskega je sodišče zaradi zlorabe pooblastil obsodilo na dve leti zaporne kazni. Gre za prvostopenjsko razsodbo, ki so jo izrekli v odsotnosti Gruevskega in ki še ni pravnomočna. Proti nekdanjemu premierju sicer potekajo še štirje drugi sodni postopki.