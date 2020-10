Zadnje soočenje pred volitvami: napadi o koronavirusu in očitki o korupciji

Donald Trump in Joseph Biden sta sinoči v Nashvillu opravila drugo in zadnje soočenje predsedniških kandidatov ZDA pred volitvami 3. novembra, ki je zaradi utišanih mikrofonov potekalo z veliko manj prekinitvami kot prvo v Clevelandu, Biden je napadel Trumpa zaradi koronavirusa, Trump pa je nasprotnika obtoževal korupcije.

Soočenje je bila verjetno zadnja priložnost za Donalda Trumpa, da spremeni dinamiko tekme v kateri po anketah zaostaja za Bidnom, vendar pa Američanom ni toliko predstavil razlogov zakaj naj mu zaupajo še drugi štiriletni mandat, kot jih je skušal prepričati, da bo Biden vse uničil, piše STA.

Izklopljeni mikrofoni pomagali k bolj urejeni debati

Po pričakovanju je napadel Joe Bidna zaradi poslov njegovega sina Hunterja v Ukrajini in na Kitajskem ter celo dodal trditev, da je Joe Biden dobival denar od Rusije. S tem je razveselil svojo bazo, vendar pa ni jasno ali je uspel prepričati še tiste redke neodločene volivce, ki jih potrebuje za zmago. Volivce, ki jih zanimata pandemija in ekonomija, ne pa posli Hunterja Bidna.

Foto: Reuters

Biden je po drugi strani opozarjal na dejstvo, da je pod Trumpovim vodstvom pandemija koronavirusa v ZDA zahtevala več kot 220 tisoč življenj. Demokrat je ob napadih na Trumpovo politiko in splošno obnašanje razlagal svoje politične načrte o zdravstvu, okolju, boju proti rasizmu in drugem, Trump pa mu je z užitkom očital, da je imel priložnost vse to storiti zadnjih 47 let kolikor je v politiki, vendar ni.

Trump je večino soočenja nastopal s pozicije kot, da je Biden predsednik, sam pa prihaja od zunaj, da spremeni Washington, čeprav je zadnja štiri leta predsednik ZDA. To mu je leta 2016 pomagalo do zmage. Dejstvo, da je bil mikrofon enega utišan, ko je na vprašanje odgovarjal drugi, je pomagalo k bolj urejeni debati med katero je bil Trump bolj energičen, vendar tudi Biden ni klonil in je verjetno uspel doseči cilj - ostati na nogah in peljati tekmo v kateri vodi do konca, še navaja STA.