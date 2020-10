Trump predčasno končal intervju s televizijo CBS

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo po 45 minutah predčasno končal intervju s televizijo CBS za popularno oddajo "60 minut". Viri blizu televizije CBS in Bele hiše poročajo, da so Trumpa razjezila vprašanja in ton voditeljice.

Na Twitterju je zagrozil, da bo Bela hiša objavila celoten posnetek intervjuja, še preden bo objavljen v nedeljo v posebni oddaji, namenjeni intervjujem s Trumpom in podpredsednikom Mikom Penceom ter demokratskim predsedniškim kandidatom Josephom Bidnom in podpredsedniško kandidatko Kamalo Harris, piše STA.

Intervju označil za lažen in pristranski

"Z veseljem vam sporočam, da zaradi točnosti poročanja razmišljam o objavi svojega intervjuja z Leslie Stahl v oddaji 60 minut, preden bo objavljen. To bo narejeno zato, da bodo lahko vsi videli, za kaj gre v lažnem in pristranskem intervjuju. Vsi bi morali primerjati ta grozen vdor v volitve z nedavnimi intervjuji zaspanega Joeja Bidna," je tvitnil Trump.

Objavil je tudi fotografijo voditeljice Leslie Stahl v Beli hiši in jo kritiziral, ker nima maske, ter kup fotografij, kako sedita med intervjujem. Na zborovanju pred svojimi volivci v Pensilvaniji je pozneje vse pozval, naj gledajo oddajo 60 minut, ker bodo uživali, Stahlova pa ne bo srečna. Bela hiša je potem zatrdila, da Trump ni predčasno zapustil intervjuja, objavili so tudi fotografijo, kako tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnnany predaja Stahlovi debelo enciklopedijo Trumpovih dosežkov na področju zdravstva.

Foto: Reuters

Kaj je tako razburilo Turmpa, ni bilo takoj jasno, ampak viri blizu televizije CBS in Bele hiše poročajo, da so bila to vprašanja in njen ton. Trump je imel isti dan intervju za televizijo Fox News in tam ni bilo nobenih težav. Leslie Stahl naj bi Trumpa spraševala, zakaj poziva k aretaciji guvernerke Michigana Gretchen Whitmer, potem ko je FBI nedavno preprečil njeno ugrabitev s strani nasprotnikov ukrepov proti pandemiji koronavirusa.

Razjezilo naj bi ga tudi vprašanje, ki je izražalo dvom o njegovih trditvah glede tega, koliko ljudi ima na zborovanjih, ter vprašanja o njegovih napadih na direktorja Nacionalnega inštituta za zdravstvo Anthonyja Faucija. Trump je na Twitterju med drugim objavil posnetek Faucijevega klavrnega meta žogice na tekmi za baseball ter za primerjavo njegov met, kot da ljudje od Faucija pričakujejo športne sposobnosti.

Trump in Biden pred zadnjim televizijskim soočenjem

Leslie Stahl naj bi ga razjezila tudi z zanikanjem njegove obtožbe, da je vlada Baracka Obame leta 2016 vohunila za njegovo kampanjo, in vprašanji, ki vzbujajo dvom v kredibilnost zadnjih obtožb na račun Joeja Bidna in njegovega sina Hunterja. Trump naj bi bil ves dan jezen in je govoril le o tem intervjuju, poroča STA.

Sicer pa se bosta Trump in njegov protikandidat Joe Biden pomerila nocoj v Nashvillu na drugem in zadnjem televizijskem soočenju pred volitvami, ki bodo 3. novembra. Soočenja bi morala biti tri, vendar je Trump odpovedal udeležbo na drugem, ker mu ni bil všeč virtualni format, še navaja STA.