Jezni zaradi Melanie? "Ona naredi samo tisto, kar ji ustreza."

Medtem ko se aktualni ameriški predsednik Donald Trump dva tedna pred ameriškimi predsedniškimi volitvami na vse pretege bori za glasove volivcev, mu njegova žena Melania Trump po poročanju ameriških medijev pri tem ni najbolj v pomoč. Po neuradnih informacijah je zaradi tega nekoliko zavrelo v Trumpovem taboru. Tisti, ki so delali s Trumpovo, pravijo, da ameriška prva dama dela samo tisto, kar hoče oziroma si želi sama. V Beli hiši pa medtem nekateri pravijo, da je Trumpovo, če skrbi zase in za svojega sina, potem ko sta bila oba pozitivna na novi koronavirus, težko kritizirati.

Prisotnost ameriške prve dame Melanie Trump na predvolilnih zborovanjih bi bila za ameriškega republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki v javnomnenjskih anketah trenutno zaostaja za svojim protikandidatom Joejem Bidnom, lahko velika priložnost, da osvoji več glasov, zlasti pri volivkah iz predmestij. Vendar se ameriška prva dama v trenutnih okoliščinah ne ozira na potrebe drugih, ampak ravna tako, kot najbolj ustreza njej, so za CNN povedali anonimni viri iz Bele hiše in Trumpove prejšnje kampanje.

"Melania zna ravnati v nasprotju s pričakovanji"

"Takšna pač je. Ona naredi samo tisto, kar ji ustreza. V tem pogledu zna ravnati v nasprotju s pričakovanji," so poudarili nekdanji uslužbenci v Beli hiši in nekdanji sodelavci pri Trumpovi kampanji leta 2016. Dva tedna pred ameriškimi predsedniškimi volitvami tako še vedno ni jasno, kako in na kakšen način se bo Trumpova, če sploh, vključila v predvolilno kampanjo. Javni dogodki, na katerih naj bi nastopila in podprla svojega moža, v tem obdobju za zdaj še niso napovedani.

S tem Trumpova, ki je v začetku meseca tako kot njen mož zbolela za boleznijo covid-19 in precejšen del tega meseca posvetila okrevanju, na neki način odstopa od delovanja svojih predhodnic na položaju ameriške prve dame. Potem ko je iz previdnostnih razlogov in zaradi vztrajnega kašlja odpovedala udeležbo na Trumpovem torkovem zborovanju v Pensilvaniji, se zdaj pričakuje, da bo moža v petek spremljala na drugem in zadnjem televizijskem soočenju predsedniških kandidatov v Tennesseeju.

"Kako jo lahko kritizirajo, če skrbi zase in za svojega sina, potem ko sta bila pozitivna"

Aktualna ameriška prva dama se je pred okužbo z novim koronavirusom v javnosti zadnjič pojavila konec septembra v Clevelandu, ko je tam v živo spremljala prvo televizijsko soočenje Trumpa in Bidna, zadnji javni dogodek, ki se ga je udeležila v okviru Trumpove kampanje, pa je bil junija. Po okužbi z novim koronavirusom naj bi Trumpova večji del svojega časa posvetila okrevanju, z novim koronavirusom pa se je kasneje okužil tudi njen sin Barron Trump, ki se ji je rodil v zakonu s Trumpom.

"Nisem prepričan, kako jo lahko kritizirajo, če skrbi zase in za svojega sina, potem ko sta bila oba pozitivna na novi koronavirus," je dejal eden od predstavnikov Bele hiše. V Trumpovi kampanji medtem neuradno zastopajo stališče, da vprašanje, ali si želijo, da Melania Trump sodeluje na javnih dogodkih, ni primerno, saj jo v tem trenutku hočejo in resnično potrebujejo.

Volilni strategi na Trumpovo gledajo kot na skrivno orožje

V nasprotju z njimi pa njena odsotnost Trumpa ne preseneča in ne skrbi. "Dobro ve, da je, če nečesa noče narediti, do tega, da si premisli, ne bo pripravil nihče, niti on sam," pravijo neuradni viri. Že med kampanjo leta 2016 so bili Trumpovi strategi obsedeni z idejo, kako bi nekdanjo manekenko čim bolj držali pod medijskimi žarometi. Tudi takrat je Trumpova njihove ideje po poročanju CNN večinoma zavračala in poudarjala, da je njena glavna naloga, da skrbi za sina, ki je bil takrat star deset let.

Trumpova kampanja se je namesto z odmevnimi govori na javnih in donatorskih dogodkih zadovoljila z občasnimi nagovori množicam Trumpovih podpornikov, saj so volivci na ta način vseeno dobili vtis o tem, iz kakšnega družinskega okolja izvira predsedniški kandidat. "Tolikokrat smo jo prosili, naj nastopi, in tolikokrat smo dobili odgovor ne, da smo sčasoma nehali spraševati," je za CNN pojasnil eden od sodelavcev v Trumpovi kampanji leta 2016. Tudi v letošnji predvolilni kampanji se ponavlja enaka zgodba, saj očitno vsak volilni strateg na Trumpovo gleda kot na skrito orožje, ki lahko pripomore k Trumpovi ponovni zmagi.