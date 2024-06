Začenjajo se volitve v evropski parlament. Predčasno lahko glasujete le še danes.

Na Nizozemskem se danes kot v prvi izmed držav članic EU začenjajo volitve v Evropski parlament. Ponekod bodo volitve v petek in soboto, v večini članic EU pa bodo, tako kot v Sloveniji, volili v nedeljo. Glede na ankete se na volitvah obeta vzpon skrajno desnih strank, kar bi lahko vplivalo na odločanje o najvišjih položajih v institucijah EU.

Od danes do nedelje bo okoli 370 milijonov Evropejcev izbiralo 720 poslancev novega sklica Evropskega parlamenta, kar je 15 več, kot jih je trenutno. Enega poslanca več, torej devet, bo po novem imela tudi Slovenija.

Kot prvi se na volišča danes odpravljajo na Nizozemskem, jutri pa bodo volitve potekale na Irskem. Čehi bodo svoje predstavnike v Evropskem parlamentu volili jutri in v soboto, Italijani pa v soboto in nedeljo. V Latviji, na Malti in Slovaškem bodo evropske volitve v soboto, drugod pa v nedeljo.

Javnomnenjske raziskave kažejo na okrepitev dveh skrajno desnih političnih skupin

Več javnomnenjskih raziskav kaže na okrepitev dveh skrajno desnih političnih skupin v parlamentu - Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter Identitete in demokracije (ID). Skrajno desni skupini, predvsem ECR, bi tako lahko na tretjem mestu ogrozili liberalce (Renew).

Prvi dve mesti se znova obetata desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP) in socialistom (S&D).

Kakšna bo prihodnja sestava Evropskega parlamenta, bo okvirno znano v nedeljo po 23. uri, ko se bodo zaprla volišča v vseh članicah EU.

Sestavljanje političnih skupin bo zaznamovalo prve dneve in tedne po evropskih volitvah, z njim bo povezan tudi izbor novega predsednika oziroma predsednice Evropske komisije, temu pa bo sledilo dogovarjanje o širši kadrovski sestavljanki.

Predčasno glasovanje pred evropskimi volitvami in referendumi mogoče še danes

Pred nedeljskimi evropskimi volitvami in tremi posvetovalnimi referendumi lahko volivci še danes svoj glas oddajo predčasno na enem izmed 97 volišč, ki bodo odprta med 7. in 19. uro. V torek, na prvi dan predčasnega glasovanja, je svoj glas oddalo 1,2 odstotka vseh volilnih opravičencev.

Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju svojega stalnega prebivališča, za takšno obliko glasovanja pa se jim ni treba posebej prijaviti. Na volišču potrebujejo osebni dokument za identifikacijo.

Sodeč po podatkih o volilni udeležbi prvega dne predčasnega glasovanje, se tokrat obeta višja volilna udeležba kot pred petimi leti. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na evropskih volitvah udeležilo 18.810 volivcev oz. 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na evropskih volitvah 2019 se je v vseh treh dneh skupaj predčasnega glasovanja udeležilo 1,84 odstotka volilnih upravičencev.

Na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 18.769 volivcev oz. 1,2 odstotka vseh upravičencev.

Okrajne volilne komisije namreč zaenkrat ne sporočajo podatkov o volilni udeležbi na vseh treh posvetovalnih referendumih, ampak zgolj o udeležbi na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Medtem pa kandidatne liste stopajo v sklepni del kampanje. Čas za nagovarjanje volivcev imajo le še do petka do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Splošno glasovanje bo na 2981 rednih voliščih in 55 voliščih omnia potekalo v nedeljo, 9. junija, med 7. in 19. uro. Odprtih pa bo tudi 31 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah.

Volivci bodo na evropskih volitvah med 11 kandidatnimi listami izbirali devet poslancev iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Hkrati bodo na treh posvetovalnih referendumih odgovarjali na štiri referendumska vprašanja: o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje.