Za Sarkozyja zahtevajo štiri leta zapora

Tožilci so za nekdanjega predsednika države Nicolasa Sarkozyja, obtoženega podkupovanja, v torek zahtevali štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojno, zaradi korupcije in zlorabe položaja.

Enake kazni tožilci zahtevajo tudi za dva soobtožena v tem procesu, nekdanjega generalnega pravobranilca na prizivnem sodišču Gilberta Aziberta ter Sarkozyjevega odvetnika Thierryja Herzoga, za katerega predlagajo tudi petletno prepoved opravljanja dela, navaja STA.

"Republika ne pozablja na svoje predsednike, ker so del zgodovine. Po drugi strani pa ne moremo dovoliti, da nekdanji predsednik pozabi na republiko in na to, da je že več desetletij pravna država," je poudaril tožilec Jean-Francois Blachon.

V zameno za tajne podatke naj bi ponudil posel

Sarkozyju, ki je državo vodil med letoma 2007 in 2012, očitajo, da je leta 2014 prek svojega odvetnika poskušal od takratnega generalnega pravobranilca na prizivnem sodišču Aziberta izvedeti tajne podatke iz preiskave o financiranju njegove kampanje, v zamenjavo pa mu je ponujal dober posel na Azurni obali, poroča STA.

65-letni Sarkozy očitke zavrača. "Ne priznavam nobene od teh grdobij, zaradi katerih me preganjajo že šest let," je konec novembra dejal pred sodiščem. V ponedeljek pa je na sodišču dejal, da nikoli ni zagrešil nobenega kaznivega dejanja, povezanega s korupcijo, ter napovedal, da bo storil vse, da pride resnica na dan.

Obtoženim grozi zaporna kazen do desetih let

Sodni proces proti nekdanjemu predsedniku se je začel konec novembra, a so ga nato prekinili, da bi pojasnili zdravstveno stanje 73-letnega Aziberta, ki se na sodišču sprva ni pojavil. Po zdravniškem izvedenskem mnenju je Azibert sposoben za sojenje in se je kasneje tudi pojavil na sodišču. Če jih bodo spoznali za krive, obtoženim grozi zaporna kazen do desetih let in globa milijon evrov, še poroča STA.