Tožilstvo v zvezi z napadi na Charlie Hebdo zahteva zaporne kazni za 14 obtoženih

Državno tožilstvo v Parizu je za 14 obtoženih sodelovanja pri terorističnem napadu na satirični časopis Charlie Hebdo danes zahtevalo zaporne kazni od pet let do dosmrtne ječe. Januarja 2015 je bilo v napadih islamskih skrajnežev na tednik, policistko in judovsko trgovino ubitih 17 ljudi. Sodbo je pričakovati 16. decembra.

Za sodelovanje pri terorističnem napadu na satirični časopis Charlie Hebdo je obtoženih 14 ljudi. Trem obtožencem, ki naj bi tik pred napadi odpotovali na območja pod nadzorom skrajne skupine Islamska država (IS) v Siriji in Iraku, sodijo v odsotnosti, tudi Mohamedu Belhoucinu. Ta naj bi bil v Siriji med bojem za IS medtem že ubit.

Sodbo je pričakovati v sredini decembra

Čeprav so bili napadalci, brata Said in Cherif Kouachi ter njun pomagač Amedy Coulibaly, ubiti, tožilci zavračajo trditve, da se sojenje osredotoča na "male pomagače". Dosmrtno zaporno kazen sodišče zahteva za Alija Rizo Polata in Mohameda Belhoucina, ki sta obtožena sodelovanja pri terorističnem dejanju.

Ali Riza Polat je po navedbah tožilstva imel pomembno vlogo v pripravah na napade in naj bi bil desna roka Amedyja Coulibalyja, ki je ustrelil policistko in štiri talce v judovski trgovini. Belhoucine naj bi sodeloval v terorističnih napadih. Za Hayat Boumeddiene, nekdanjo partnerico Amedyja Coulibalyja, ki ji sodijo v odsotnosti, tožilstvo zahteva 30 let zapora. Po ocenah generalne tožilke Julie Holveck je imela pomembno vlogo pri načrtovanju zločinov, ki jih je zagrešil njen mož.

Preostalih enajst na zatožni klopi je obtoženih sodelovanja s teroristično organizacijo, tožilstvo pa zanje zahteva od sedem do 20 let zapora, poročajo tuje tiskovne agencije. V pokolu, ki sta ga 7. januarja 2015 v uredništvu Charlie Hebdoja izvedla brata Kouachi, je bilo ubitih 12 ljudi. Napadalca so dva dni kasneje ubili, Coulibaly pa je isti dan napadel judovsko trgovino, kjer je zajel talce in ubil štiri ljudi. 8. januarja je bila ubita tudi policistka. Sodbo v procesu je pričakovati 16. decembra, piše STA.